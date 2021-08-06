Saha ve kapasite artışına gitmek isteyen maden şirketine Danıştay ‘dur’ dedi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Dedeyazı Mahallesi’ndeki Demir Maden Ocağının şirket yetkilileri tarafından hazırlanan projeyle maden sahasının genişletilmesi ve kapasite artırılmasına ilişkin verilen ÇED raporunu köylüler mahkemeye taşımıştı. Maden ocağına verilen ÇED raporu Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi.

EVREN DEMİRDAŞ

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Dedeyazı Mahallesi’ne 2002 yılında kurulan Demir Ocağı Madeni sahasının genişletilmesi ve kapasitenin artırılması için verilen ÇED raporu Danıştay 6. Dairesi tarafından iptal edildi.

“KÖYLÜLERİN 10 YIL KÜSUR VERDİKLERİ BİR MÜCADELE VAR”

Maden sahasının genişletilmesi ve kapasite artışına yerel mahkemenin ardından Danıştay’ın da red verdiğini belirten Dedeyazı Mahallesi sakinlerinin avukatı Tayfun Çakır süreci şöyle anlattı;

* Doğanşehir ilçesi Dedeyazı Mahallesinde Demir Ocağı Madeni vardı. Bu maden uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. 2018 yılında Bakanlıktan ÇED kararı alındı ve firma, bakanlığa Dedeyazı Mahallesi’ndeki maden sahasına ilişkin bir proje sundu.

* Yıllık 70 bin tondan 100 bin tona çıkarmak ve yüzde 50 kapasite artışı maden sahasını da neredeyse 80 kat kadar artışı için bakanlıkta bir ÇED süreci yürütüldü ve bakanlık ÇED uygunluk kararı verdi.

* Bakanlığın maden ocağının kapasite ve saha artışına ilişkin 2. idare mahkemesine dava açtık ve ÇED kararını iptal ettirdik. Maden şirketi ve bakanlık bu kararı Danıştay’a taşıdı ve Danıştay’da yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı onadı ve itiraz yolu da kapalı olmak üzere saha ve kapasite artışına izin vermedi.

* Böylece Dedeyazı’da planlanan saha ve kapasite artışı engellenmiş oldu. Bu maden evlere çok yakın bir mesafede tarım arazilerine, evlerin bahçe ve bostanlarına 70-80 metre mesafe uzaklıkta yürütülen bir faaliyet. Özellikle poligonun bir tanesi köyün hemen bitişiğinde ve köylülerin yaklaşık 10 küsur yıldır süren bir mücadelesi var.

* Biz bu madenin faaliyetleri geçmişte açmış olduğumuz davalar sonucunda 5-6 ay süreyle durdurmuştuk ancak köylülerin dava açma süresinde geciktiği için yerelde kazanmıştık ancak bir üst mahkemede tekrardan bozulmuştu.

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