Şahan Göbakar resmen eridi

Özel bir diyet programı ile yavaş yavaş kilo veren Şahan Gökbakar, fit bir vücuda sahip olmak için hızla ilerliyor.
Kerem Bursin ve Şahan Gökbakar’ın yolları Etiler’de bulunan bir restoranda kesişti. Arkadaş grupları ile yemek yiyen ikili çıkışta karşılarında gazetecileri buldu.
KİLO VERMEYE DEVAM
Özel bir diyet programı uygulayıp fazla kilolarından yavaş yavaş kurtulan Şahan Gökbakar’ın bir hayli kilo verdiği gözlendi. Usta komedyen gazetecilerin sorularına yanıt vermeden aracına binip restorandan ayrılmayı tercih etti.
Son güncelleme: 11:33 – 08.03.2020