Şahan Gökbakar: Hastalık bu…

Recep İvedik filmleri serisi ile hatırı sayılır gişe rakamları elde eden Şahan Gökbakar, işlerinden arta kalan vaktini ailesine ve kendisini dinlendiren uğraşlarına ayırıyor. Son zamanlarda, Instagram hesabı üzerinden sürekli olarak ekmek yapımı üzerine paylaşımlarda bulunan Gökbakar, yaptığı son paylaşımda tarif de verdi. İşte Şahan’ın o satırları:

Hastalık bu ekmek yapmak… Yapan anlar anca halimden… Bu sefer siyez ve tam buğday karıştırdım. Tarif istemişsiniz sürekli, buyurun:

Ekşi mayalı ekmek

200 gr ekşi maya

500 ml su

300 gr ekmeklik un

225 gr siyez unu

225 gr tam buğday unu

15 gr tuz

Önce su ve unları karıştır ve hamuru 30dk dinlendir. Sonra ekşi maya ve tuzu ekle karıştır ve 1 saat dinlendir. Temiz bir kaba al ve üstü kapalı şekilde 4 saat boyunca oda sıcaklığında her 45dk hamuru alt üst edip hava almasını sağla… Sonra kalıba koy ve üstüne bir torba geçir buzdolabına kaldır. 24-36 saat dolapta mayalanmaya ve dinlenmeye bırak.

PİŞİRME:

250 derecede döküm tencere içinde ısıtılmış fırın.

25 dk döküm tencere kapağı kapalı, 225 dereceye düşür döküm tencere kapağı açık şekilde pişir…

Sonuç bu hanımlar beyler…