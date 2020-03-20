Şahan Gökbakar: İyi başladık ama iyi gittiğimiz söylenemez

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çoğunlukla da esprili paylaşımlarda bulunmayı tercih eden Şahan Gökbakar, bu defa çok ciddi bir konuda paylaşımda bulundu. Ülkemizi de etkisi altına alan corona virüsü vakalarının artış hızıyla ilgili yorumlarda bulunan Gökbakar şu tespitlerde bulundu:

“Çok iyi başladık ve ülkemize girmesini geciktirdik… Ancak rakamlar ve günlere bakıldığında çok da iyi gittiğimiz söylenemez. Tablo ortada… Acilen günlük test sayısını 15 binlerin üstüne çıkarmalıyız. Ayrıca ” bize bir şey olmaz, corona bize gelmez, Allah’ın takdiri yapacak bir şey yok” gibi cahilce bütün ülkenin sağlığını tehlikeye atıp hala sokaklarda dolaşan, sosyal mesafesini korumadan topluca hareket eden kişilerin de acilen izole edilebilecek önlemlerle değerlendirilmesi gerekiyor… Romantizm ve bize bir şey olmaz zihniyeti bir kenara bırakılıp, gerçeklerle yüzleşilmeli ve daha da nasıl önlem alırız diye düşünülmeli…Güney Kore ve Çin bu işi aşırı test yaparak kontrol altına aldı. Ne kadar hızlı o kadar az zarar herkese… Sağlık çalışanları ve bakan Dr. Fahrettin Koca’ya kolaylıklar diliyorum. Bu süreçte herkese sabır ve sağlık diliyorum…”