Şahan Gökbakar: O yarasa çorbasına ilk kaşık sallayan Çinlinin var ya…

Komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından karantina günlerini paylaşmaya devam ediyor. Evde ütü yaparken çekilmiş videosunu esprili bir dille paylaşan Gökbakar, “Olsun be ay yüzlüm, bu da geçer takma kafana” dedi.
Sosyal medya hesapları üzerinden esprili paylaşımlara devam eden Şahan Gökbakar, karantina günlerinde eşine yardımı eksik etmiyor.
Evde ütü yaparken çektiği videoyu esprili sözlerle süsleyen Gökbakar, corona virüsü nedeniyle karantinadan isyan ederek, “O yarasa çorbasına ilk kaşık sallayan Çinlinin var ya ben…” diyerek takipçilerini güldürmeyi başardı.