Şahan Gökbakar yandaş medyayı yerden yere vurdu… “Hayırdır ya siz hangi ülkenin basınısınız?”

Komedyen Şahan Gökbakar Muğla'da meydana gelen orman yangılarında #helpturkey paylaşımları yapan sanatçıların yandaş medyada hain damgası yemesine çok sert tepki gösterdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN
👇
https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #şahangökbakar #muğla #yangın #ormanyangınları #yardım #receptayyiperdoğan #haber #yangın #marmaris #antalya #manavgat
Anasayfa Alaturka Online Şahan Gökbakar yandaş medyayı yerden yere vurdu… “Hayırdır ya siz hangi ülkenin...