Şahan Gökbakar’dan Bakan Varank’a yanıt

Komedyen Şahan Gökbakar, “Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış” diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’a yanıt verdi. Gökbakar, “Bir komedyen niye orman yangınlarıyla ilgili bu kadar konuşur diye düşünse sayın Varank doğru noktaya çıkabilir” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yangın söndürme araçlarına ilişkin açıklamasına “Maalesef yeterli değil. Orman yangını ihale sürecini mi bekleyecek” diyen komedyen Şahan Gökbakar’a tepki göstermiş, “Orman yangınlarıyla mücadele uzmanı Sn. Şahan Gökbakar keşke uzay ve havacılık endüstrisi alanında da biraz uzmanlaşsaymış. Orman yangını, resmi üretim programı açıklanmamış, ne zaman teslim edileceği belli olmayan, daha bir tane bile seri üretimi yapılmamış uçağı mı bekleyecek?” demişti.

GÖKBAKAR’DAN VARANK’A YANIT

Sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Şahan Gökbakar, Bakan Varank’a yanıt verdi. Gökbakar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Ben komedyenim, komediyle ilgili birçok şey sorabilirsiniz, tarihe de meraklıyım tarihle ilgili de sorular sorabilirsiniz. Araştırırım, bilirim.

* Orman yangınları konusunda daha önce hiçbir bilgim yoktu. Karşılaştıktan sonra fark ettim. Bunu neden söylüyorum? Çünkü ‘orman uzmanı’ demiş sayın Varank. Ben orman uzmanı değilim. Kendisi de beni çok iyi tanır.

* Birkaç kez görüşmüşlüğümüz de vardır. İnsan olarak da sevdiğim bir insandır. ODTÜ mezunudur, ben de ODTÜ’de hayatımın büyük bölümünü geçirdim. Kişisel olarak da benim orman yangını uzmanı olmadığımı bilir. Öyle bir iddiam da yok. Olsun da istemiyorum.

* Ben aslında buna mecbur kaldım. Bir komedyen niye orman yangınlarıyla ilgili bu kadar konuşur diye düşünse sayın Varank doğru noktaya çıkabilir.

“BUNLARI İNSAN OLMA BİLİNCİYLE YAPIYORUM”

* ‘Ormanlarımız yanıyor ya hava söndürme filosu kurmak gerekiyor bunlarla ilgili ne tip uçaklar var.’ deyip internetten araştırma yaptım. Bulduğum şey şu oldu. Zamanında bir firma üretiyormuş.

* Bunları ben insan olma bilinciyle yapıyorum. Ormanların yanmasını istemiyorum. Bu kadar çok şeye bu kadar para harcanıyorken, yangın uçağı filomuzun olmaması beni kötü hissettiriyor. Amaç bu…

* Benim gibi sadece insan olan, bu ülkeyi seven, kafasını bu ülke için yoran, hiçbir siyasi partiye yakınlığı olmayan pek çok kişi var. Görüşümün, dünyadaki varlığımın uyuştuğu bir siyasi parti yok. Ne o tarafım, ne bu tarafım. Normal bir insanım.

“YANGIN FİLOSU KURMALIYIZ”

* Çeşitli fikirleri, duyguları olan bir insanım. Bazı konularda farklı, bazı konularda benzer düşünüyoruz. Böyle bir insanım. İnsanlar yaşadıkları ülkede meydana gelen konularla ilgili fikir sahibi olabilir. Yaptıkları meslek bunu belirleyemez. ‘Sanatçısın fikrini söyleme’ ile ‘Diş hekimisin fikrini söyleme’ demek arasında hiçbir fark yok. Herkes fikrini söylesin. İşimizin fikrimizle bir alakası yok.

* Ben orman mücadele uzmanı falan değilim. Bana öyle bir sıfatta bulunmuş sayın Varank, öyle bir uzmanlık alanım yok. Öyle de anılmak istemem. Araştırdım sadece.

* Daha iyi uçaklar vardır, günceli vardır siz değerli bakanlar ona bakacaksınız. Ben bu kadar buldum. 6 ay oldu ya yangınlarla ilgili, bu uçaklarla ilgili bir çalışma yapılsaydı. Ya da yapıldıysa açıklansın. Bir 6 ay daha kaldı havaların ısınmasına. Geçen seneye göre belki daha az olur bilemeyeceğim. Ama bunun için de bir önlem alınmalı. Bana kızsanız da, eleştirseniz de ben bunu söyleyeceğim. Yangın filosu kurmalıyız.

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