Şahan Gökbakar’dan esprili ev karantinası videosu

Komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabı üzerinden yaptığı esprili paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Bir filtre yardımıyla sesini ve görüntüsünü değiştiren Gökbakar, karantinadan sıkıldığını ima ederken aynı zamanda espri yapmayı da ihmal etmedi.

Sosyal medya üzerinden yaptığı esprili paylaşımlarla öne çıkan Şahan Gökbakar, bu defa ev hapsi günlerindeki yaşantısına dair bir paylaşımda bulundu. Bir filtre yardımıyla sesini ve görüntüsünü değiştiren Gökbakar, eşine yaptığı bir espriyi takipçilerine anlattı.

İşte Gökbakar’ın o paylaşımı: