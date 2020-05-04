Şahan’dan eşine övgü: “Daha da mi güzelleşiyorsun ne?”

Karantina günlerinde mutfaktaki hünerlerini sergileyen, bahçesi ile meşgul olan ve sık sık sosyal medya paylaşımlarında bulunan Şahan Göbakar, bu kez eşinin fotoğrafını paylaştı.

2015 yılında dünyaevine gidiği eşi Selin Göbakar’a övgüler yağdıran Gökbakar, romantizm seviyesini de bir hayli artırdı. Göbakar’ın eşine yazdığı satırlar ise şöyleydi: “Karantinada her geçen dakika daha da mi güzelleşiyorsun ne? Övdüm seni bitanem… Hadi bugün hanımları övme günü olsun.”