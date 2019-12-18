Sahaya çıkarılan genç futbolcular çaresiz mi kaldılar? – Tele1 Spor (15 Aralık 2019)





Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un Avrupa’da aldıkları büyük yenilgilerin sebebi ne? Fatih terim ve Abdullah Avcı’ nerede yanlış yaptı? Fenerbahçe de Alex De Souza dedikoduları nereye varacak? Süper Lig’in 15. haftasında neler yaşandı? Turgut Koloğlugil soruyor, spor yorumcusu Hayrı Hiçler ve Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyesi Onnik Azinyan yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:

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