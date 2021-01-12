Sahih-i Buhari tüm yönleriyle okurlarla buluştu

İSTANBUL (AA) – İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) İslami İlimler Fakültesi'nin 1-3 Kasım 2019 tarihlerinde düzenlediği "Uluslararası Sahih-i Buhari Sempozyumu"ndan yola çıkarak hazırlanan "Sahih-i Buhari: Geleneksel ve Çağdaş Yaklaşımlar" kitabı okurlarla buluştu.

Yürüttüğü araştırma projeleriyle Türkiye'de ve dünyada bir "Araştırma Üniversitesi" olarak öne çıkma hedefini taşıyan İHÜ'nün hazırladığı kitap, farklı ülkelerden hadis alanında uzman ilim adamlarının akademik çalışmalarını içeriyor.

Türkçe, İngilizce ve Arapça makalelerden oluşan eser, Prof. Dr. Serdar Demirel, Dr. Öğretim Üyesi Hamzeh Al-Bakri ve Dr. Öğretim Üyesi Ahmad Snober'in editörlüğünde hazırlandı.

Eser, aynı zamanda büyük hadis alimi Muhammed b. İsmail el-Buhari'nin hocalarını, talebelerini, itimat ettiği ravileri, ravide aradığı şartları, tercih ettiği metinleri, bab başlıklarında ortaya serdiği fıkhi görüşleri inceleyen kapsamlı bir eser olarak okurların istifadesine sunuluyor.