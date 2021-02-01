Sahil Güvenlik Komutanlığı “Kardak Kayalıklarında gerginlik iddiaları”nı yalanladı:

ANKARA (AA) – Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kardak Kayalıklarında Türk ve Yunan botları arasında gerginlik yaşandığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, bir gazetenin internet sitesinde "Kardak'ta 25. Yıl Gerginliği, Geldikleri Gibi Gittiler" başlıklı haberin yer aldığı hatırlatıldı.

Söz konusu haberde "Muğla ili Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3,8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıklarına gelen 2 Yunan Sahil Güvenlik botunun anma töreni için yanaşmak istediği, 4 Sahil Güvenlik Botunun Kayalıklara 2 mil kala önleme yaparak Yunan Botlarının yaklaşmasına izin vermediği" şeklinde ifadelerin yer aldığı belirtilerek, yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntülerin de haberde yer aldığı kaydedildi.

Görüntülerde Kardak Kayalıkları bölgesinde iki ülkenin Sahil Güvenlik Botları arasında olumsuz herhangi bir olay yaşanmadığının görüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Yayınlanan bahse konu haber gerçeklerden tamamen uzak, uydurma bilgilerden oluşan, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen ve maksadını aşan bir çabadan ibarettir." değerlendirmesinde bulunuldu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da Twitter'dan, "Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir olay olmamıştır. Haberi yapan gazeteciyi geçmişte de defalarca yalanladık ama alışkanlığı maalesef devam ediyor." paylaşımı yaptı.