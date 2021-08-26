Sahil yolu için ağaçlar söküldü, vatandaş isyan etti

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde Sahil Yolu Projesi için AKP’li Kilimli Belediyesine ait iş makineleri Gültekin Parlar Parkı’ndaki palmiye ağaçlarını sökmek istedi. CHP İlçe Başkanı Erol Sarıal ve vatandaşlar iş makinelerinin önüne keserek çalışmayı durdurdu.

İsmail AKDUMAN

Kilimli Sahil Yolu Projesi nedeniyle AKP’li ilçe belediyesi sahilde bulunan Gültekin Parlar Parkı’nda bir yandan ölçümler yaparken bir yandan da palmiye ve diğer ağaçları sökmeye başladı. Vatandaşların tepki göstermesine rağmen belediye ekipleri çalışmasına devam etti. Olayı öğrenen CHP İlçe Başkanı Erol Sarıal bölgeye giderek vatandaşlarla birlikte iş makinelerinin önünü keserek çalışmalarını engelledi.

“DENİZ İLE ARAMIZA DUVAR ÇEKİLECEK”

Sahil yolu projesinin hayata geçirilmesi halinde ilçe halkıyla deniz arasında bir engel oluşturacağını belirten Sarıal, parkta yaptığı açıklamada “Deniz seviyesinden yukarı 5,85 metrelik dolgu yapılacak. Proje uygulanırsa Kilimli kıyısı ile deniz arasına duvar çekilmiş olacak. Kilimli sahillerini ve şehri güzelleştiren yeşil alanlar bozulacak, yok edilecektir. Çeşitli türde ağaçlar, hoş kokulu bitkiler ve yeşil bir halı gibi yere serilmiş olan çim alanlar önemli ölçüde azalacaktır. Bunun yerine Kilimli’nin içini bölerek geçen yollar yerine, araçların Kilimli’den geçişlerinin fark edilmediği çevre yolları yapılmalıdır. Sahili kapatan yollar yerine çevre dostu viyadükleri tüp geçitlerle trafik akışı sağlanmalıdır. Yeşil alanların daraltılması, ağaçların azaltılması yerine daha geniş yeşil alanlar oluşturulmalıdır. Denizin önünün kapanması bir yana, görsel ve ferahlık açısından deniz kıyısına halkın daha fazla erişimini sağlayacak projeler yaşama geçirilmelidir” diye konuştu.

“İZİN VERMEYECEĞİZ”

Kentin yeşil alanına sonuna kadar sahip çıkacaklarını dile getiren Sarıal, “Projenin en ucuz tasarım olmasına karşılık, toz içinde, kirli bir şehirde, gürültülü bir şehirde, yeşilsiz ve mavisiz, kuş seslerini, dalga seslerinin duyulmadığı araç gürültülerinin kulak duvarlarımıza sürekli vurduğu bir şehirde yaşamanın yüz yıllara uzanan ağır toplumsal maliyetin hiç hesaba katılmadığı görülmektedir. Kilimli’nin tek nefes alanının katledilmesine izin vermeyeceğiz” diye konuşarak yetkililerden projeden vazgeçmelerini istedi.

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