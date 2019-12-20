Sahipsiz kalan Şanlıurfaspor’a valilik heyet atadı!

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve maddi sıkıntılar yaşayan Şanlıurfaspor’a valilik kararıyla beş kişilik bir heyet atandı.

Başkanlığına kulüpte daha önce yöneticilik yapan Mahmut Mangal’ın atandığı heyetin kulübü olağanüstü genel kurula götüreceği belirtildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden ve cezası nedeniyle puanları silindiği için eksi 14 puanla son sırada bulunan Şanlıurfaspor’un başkanlığını yapan Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, geçen gün toplu halde istifa etmişlerdi.

Kulübü genel kurula götürecek 11 kişilik yönetim kurulu oluşmadığından valilik tarafından heyet atandığı öğrenildi.