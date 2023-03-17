Sahipsiz mezarlar da suya gömülüyor

Çoruh’un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013’te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye’nin en yüksek, dünyanın 5’inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı.

558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar lira katkı sağlayacak projeyle gövdesi, düşey ve yatay düzlemde kavisli şekilde tasarlanan dev gövdenin arkasında depolanan suyun potansiyel enerjisi, yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovat saatlik elektrik enerjisine dönüştürülecek.

2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023’te elektrik üretimine geçecek.

SU SEVİYESİ 78 METREYİ AŞTI

22 Kasım’da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı’nda su seviyesi, 78,10 metreye yükseldi, 88,15 milyon metreküp su depolandı.

SAHİPSİZ MEZARLIKLAR DA DİPTE KALACAK

Büyük göçün sona yaklaşıldığı ilçede, uyarı ve hoparlörlerden yapılan anonslara rağmen yeni yerleşim alanlarına nakledilmeyen sahipsiz 100’e yakın mezarlar da suya gömülecek.

Baraj havzasında eski köy yerleşim yerleri ile birçok ulaşım yolunun su altında kaldığı ilçede bugüne dek yaklaşık 700 mezar, yeni yerleşim yerlerine nakledildi.

Baraj suyunun yaklaştığı ilçedeki Ahlat Kabristanlığı’nda sahipsiz bazı mezarların numaralandığı, bazılarında da mezar taşlarının bulunduğu görülüyor.

‘İSTİMLAKTA VAR AMA MEZARDA YOKLAR’

Taşınmayan mezar sahiplerine Aşık Mahzuni Şerif’in beytiyle seslenen ilçe sakini Ali Polat “Bak taşına acı acı. Kurumuş yeşil otları, toprak olmuş umutları. Gökte mazi bulutları. Bu mezarda bir garip var. Evet, bunlar garip; aileler, istimlak parasında var ama mezarda yoklar” dedi.

Remziye Songül Güngör de “Burada birçok insanın mezarı sular altında kalacak. Bu mezarlara duyarlı olmalıyız. Belediye tarafından burada çalışma yapıldı ama sahibi olmayınca taşınmadı. Hüzünlü bir durum” diye konuştu.

Alparslan Güngör ise, “Bu mezarlıklar sahipsiz kaldı. Belediye numaraladı ancak kimse taşımadı. Başvurulmaması halinde sular altında kalacak. Bu mezarların da taşınması lazım” ifadelerini kullandı. (DHA)