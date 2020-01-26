Şahnaz Çakıralp’ten örnek hareket

Melekler Kahvesi ve Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde yürütülen ‘kapakları hayvan mamalarına ve su kaplarına dönüştürme’ sosyal sorumluluk projesine destek veren isimler arasına oyuncu Şahnaz Çakıralp’te de katıldı. Çakıralp, topladığı kapakları okula getirerek, sokak hayvanları için mama ve su kapları için dönüşüme verdi. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan güzel oyuncu Şahnaz Çakıralp fotoğraf isteklerini geri çevirmezken, herkesi bu anlamlı projede yer almaya davet etti.

Şahnaz Çakıralp, ‘hayvanlar da canlı onlara eziyet etmeyelim elimizden geldiği kadar sokak hayvanlarını kolluyalım koruyalım’ dedi.