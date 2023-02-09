Sahra hastanesi nedir? Sahra hastanesini kimler kuruyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz” dedi.

SAHRA HASTANESİ NEDİR?

Sahra hastaneleri felâket mağdurlarına güvenli sağlık hizmetleri sunmak için önceden belirlenmiş, güvenli bölgelerde hastaların tedavisini sürdürmek amacıyla afetlerden sonra kurulan geçici hastanelerdir.

Dünya Sağlık Örgütü hastanelerin hasar görmediği ve çalışmasında risklerin saptanmadığı durumlarda yeni bir sahra hastanesinin kurulması önermese de birçok afet durumunda hastaneler ya hasar görür ya da kullanılması riskli hale gelir. Böyle durumlarda risk analizi yapılarak belirlenen uygun alanlarda idari, hastaneye kabul, operasyonel, lojistik ve insani yardım hizmetleri birimlerini de içeren sahra hastaneleri kurulmalıdır. Sahra hastanesinin yapısında bulunması gereken birim ve bölümler, kullanılabilecek malzemeler felâketin büyüklüğüne, ulusun ve hastanenin mali kaynaklarına bağlı olarak değişir. Sahra hastaneleri kurulum amacı ve sürelerine baktığımızda; erken tıbbi bakımda 48 saatlik, ileri tıbbi bakımda 15 gün veya hasarlı tesislerin yerine, inşa/onarım süreci boyunca geçici bir tesis olarak iki aydan iki yıla veya daha fazla süre boyunca hizmet vermeye devam edebilir.

10 İLDE 77 SAHRA HASTANESİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

“10 ilimizde 77 sahra hastanesi kurduk. Acil sağlık hizmeti verilen bu hastanelerin bir kısmında cerrahi operasyonlar da yapabiliyoruz. Sağlık durumu riskli depremzedelerimiz buralarda yapılan ilk müdahalenin ardından helikopterlerle bölgedeki hastanelere sevk ediliyor.” (DHA)

İSPANYA SAHRA HASTANESİ KURUYOR

İspanya hükümeti, Kahramanmaraş merkezli depremlerin mağdurlarına yardım için bölgede sahra hastanesi kuracağını, sağlık personeli, lojistik ve koordinasyon çalışmaları için 70 kişilik profesyonel ekibin gönderileceğini açıkladı.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’ye sahra hastanesi kurulması için 70 kişilik profesyonel ekibin gönderileceği bildirildi. Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sahra hastanesinin yanı sıra Sağlık Ulusal Sistemi’nden ekiplerin Türkiye’de afet bölgelerine gönderileceğini, Suriye’ye de yardım yapılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da İspanyol yardım ekibinin 72 saat içinde dünyanın herhangi bir yerinde konuşlanmaya hazır olduğu, ekipte 40’tan fazla sağlık görevlisi, 10’dan fazla lojistik yardım uzmanı bulunduğu ve sahra hastanesinin günde 150-200 hastaya bakabilecek, ameliyat yapabilecek ve 20 kişiyi yatılı olarak ağırlayabilecek bir donanıma sahip olduğu kaydedildi.

İspanya’dan deprem bölgesine şimdiye kadar iki askeri uçakla 90 kişilik kurtarma ve ilk yardım ekibi giderken, Malaga, Valensiya, Zaragoza, Huelva gibi kentlerden çok sayıda sivil yardım kuruluşu da 10-15 kişilik gruplarla, kendi imkanlarıyla Türkiye’ye hareket etti.

Öte yandan, İspanya Savunma Bakanlığı, toplamda 500 kadar deniz subayının bulunduğu Juan Carlos I ve Galicia gemilerinin, depremde kurtarma çalışmalarına destek vermek için dünden bu yana Türkiye’ye doğru yolda olduğunu duyurdu.

Bu arada, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Medicos del Mundo, Oxfam Intermon, Plan Internatiocal, World Vision adlı sivil toplum kuruluşları, Türkiye ve Suriye’de deprem mağdurlarına destek için Acil Müdahale Komitesi adıyla ortak yardım kampanyası başlattı.

Türkiye’nin Madrid Büyükelçiliği de Türk Hava Yolları’nın desteğiyle deprem bölgelerine ulaştırılacak kıyafet, battaniye, çadır, uyku tulumu gibi yardımların toplanmaya başlandığını duyurdu. (AA)

FRANSA’DAN ÇOK AMAÇLI SAHRA HASTANESİ DESTEĞİ

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Fransa’nın Türkiye’deki depremler nedeniyle gönderdiği 136 kişilik kurtarma ekiplerine ek olarak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un talebiyle güvenli bir sahra hastanesi kurmayı taahhüt ettiğini belirtti.

Hastanede itfaiyeciler dahil askeri sivil savunma eğitiminden sorumlu 81 personelin görev yapacağını aktaran Darmanin, bu taahhüdün Avrupa dayanışması çerçevesinde yapıldığını ifade etti.

Darmanin, hastanenin depremden etkilenenlerin ihtiyaçları doğrultusunda inşa edileceğine dikkati çekti.

Fransa, Kahramanmaraş merkezli depremler için daha önce 2 uçakla Adana’ya gönderdiği 136 kişiden oluşan 2 enkaz altı arama ve kurtarma ekibine ek olarak 61 itfaiyeci, 2 doktor, 4 hemşire, 1 veteriner ve 6 özel eğitimli köpeğin bulunduğu üçüncü uçağı göndermişti.

İlk 2 uçak Adana’ya son ekibi taşıyan uçak ise Gaziantep’e inmişti.

Macron, depremler nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmüştü.

İSRAİL SAHRA HASTANESİ KURUYOR

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, “Ağır can ve mal kaybına sebep olan depremlerin acısını yüreğimizde hissediyoruz. İlk depremin hemen ardından, dördüncü seviye alarm verilmesiyle birlikte, büyükelçiliğimizin girişimleriyle, iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları ivedilikle bölgeye yardım ulaştırılması için iletişime geçmiştir. Aynı gün, İsrail Silahlı Kuvvetleri, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve İsrail Savunma Bakanlığı’nın müşterek girişimi olan ‘Zeytin Dalları’ İnsani Yardım Ekibi afetten etkilenen bölgelerde arama-kurtarma çalışmalarına katılmak ve depremden etkilenen vatandaşlara insani yardım ulaştırmak üzere Adana’ya intikal etmiştir” denildi.

Öncü ekip bölgeye ulaştıktan sonra 7 Şubat sabahı arama-kurtarma uzmanları ve sağlık görevlilerinin de olduğu, afet sonrası müdahale konusunda deneyimli 167 kişilik asli ekibin arama kurtarma köpekleri ve ilk etapta gerekli 16 ton acil yardım malzemesi ve teknik ekipman ile bölgeye ulaştığı belirtilerek, “İsrail Büyükelçiliği Misyon Şefi Yardımcısı Nadav Markman tarafından karşılanan ekip, ivedilikle afet bölgelerine hareket etmiştir. Yarın (8 Şubat) itibarıyla tam teşekküllü bir sahra hastanesinin kurulması için gerekli ekipman ve görevli sağlık personelinin bölgeye ulaşması için de çalışmalar tamamlanmak üzeredir” denildi.

İTALYA SAHRA HASTANESİ GÖNDERİYOR

İtalya Sivil Savunma ve Denizcilik Politikaları Bakanı Musumeci, Sivil Savunma Genel Müdürü Fabrizio Curcio ile çalışma toplantısının ardından yaptığı açıklamada, “Avrupa Komisyonu ile son saatlerde yapılan toplantılarda İtalya’nın daha fazla yardım yapması kararlaştırıldı.” dedi.

Musumeci, buna göre İtalyan donanmasına ait bir geminin, Türkiye’ye sahra hastanesi kuracak İtalyan misyonu ve gerekli yardım malzemeleriyle en kısa sürede yola çıkacağını ifade etti.

Bu arada, Savunma Bakanı Guido Crosetto da öğleden sonra İtalyan Hava Kuvvetlerine ait ikinci bir C130 nakliye uçağının ekipman ve yardım malzemesiyle Türkiye’ye hareket ettiğini bildirdi.

İtalyan İtfaiyesi’ne bağlı bir yardım ekibi de sabah saatlerinde Adana’ya ulaşmıştı. (AA)