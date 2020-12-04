‘Sahra hastanesini hizmete açmalıyız’

Corona virüsüne yakalanan ve hastanede 10 gün süren tedavisi sonucu sağlığına kavuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yaşadığı zor süreci anlattı.

“Sürekli halkın içindeyim, virüsün bana bulaşmaması mucize olurdu” diyen Karalar, çalışmasına izin verilemeyen Sahra hastanesini de faaliyete geçirmeye hazır olduklarını açıkladı.

“ÖNEMLİ OLAN HALKIN SAĞLIĞI”

“Konu halk sağlığı ise siyaset yapılmaz” diyen Karalar şöyle konuştu:

* Sahra Hastanesini bugünleri düşünerek yaptık ama tartışmalara kurban gitti.

* Sağlık Bakanlığı’na sağlık ekibimizle birlikte devretmeye hazırdık ama olmadı. İhtiyaç olduğunda biz yine hastaneyi kurarız.

* Yatakların bir kısmını deprem için İzmir’e, bir kısmını ise ihtiyaç sahibi vatandaşımıza gönderdik.

* Halen yatağımız var, altyapımız da hazır. Önemli olan halkın sağlığı.

* Güney mahallelerimizde çok Suriyeli var. Buralarda kurallara uyulmuyor.

* Adana vaka sayısında hızla ilk sıralara tırmanıyor. Ölümler çoğaldı, hastanelerde yatak bulmak zorlaştı. Yoğun bakım ünitelerinin tamamı dolu.

“NEFES DARLIĞI OLMADI”

CHP’li Başkan Karalar hastalık sürecini ise şöyle anlattı:

* Hep sahadaydık. Maske, mesafe hijyene uydum ama testim pozitif çıktı.

* Virüsün iki ciğere indiği tespit edildi. Kas ağrısı ve halsizlik yaşadım. Nefes darlığı olmadı.

* Doktorlar ve sağlık personeline bilimsel tedavi katkılarından dolayı minnettarım.

* Bağışıklık sistemini güçlendirecek besinler aldım. Karbonhidrat, protein ile vitamin-mineral içeren öğünler yedim.

* Bu süreçte eşimin yaptığı Adana dolmayı yedim. Bal-pekmez, ceviz, üzüm, badem ve fındığı eksik etmedim.

* Doktorlarımız günde 2 saat çalışmam konusunda telkinde bulundu.

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