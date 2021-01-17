Sahte alkol can almaya devam ediyor

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Cevat Şakir Mahallesi’nde yaşayan evli ve iki çocuk babası 73 yaşındaki Suat Ozansoy yaklaşık iki hafta önce dışarıdan aldığı alkol ile kendisine içki yaptı.

İki üç akşam üst üste birer ikişer kadeh içen Ozansoy ardından aniden fenalaştı. Görme bozukluğu ve baş dönmesi nedeniyle Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ozansoy iki hafta süren yaşam mücadelesini bugün kaybetti.

Ozansoy’un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bodrum’da daha öncede 4 kişi sahte alkolden yaşamını yitirmişti.

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