Sahte ‘altın tozu’ operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen ay Çanakkale ve Bursa’dan Kırşehir’e gelen üç kişinin pirinç tozunu ‘altın tozu’ diye satmaya çalıştıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İki kilo pirinç tozunu 400 bin liraya altın tozu diye pazarlamaya çalıştıkları öne sürülen M.Ş, S.Ö. ve E.K. yakalandı. Suçu kabul etmeyen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Üç kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)