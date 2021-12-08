Sahte aşı kartı yüzünden katil oldu: Önce ailesini katletti sonra intihar etti

Almanya’nın gündeminde bir babanın üç kızı ve eşini vurup intihar etmesi olayı var. Corona virüsü aşısı olmayan eşine “sahte aşı pasaportu- kartı” ayarlayan öğretmen Devid R’nin bir de mektup bıraktığı ve bu mektupta olayları anlattığı belirlendi.

Almanya’da 40 yaşında üniversitede öğretmenlik yapan Devid R, eşinin patronu tarafından ‘sahte aşı kartını ihbar etmekle’ tehdit edildi. Bunun üzerine cinnet geçiren Devid R. önce ailesini sonra da kendisini tabancayla vurarak öldürdü.

İngiliz DailyMail gazetesinde yer alan habere göre, 40 yaşındaki öğretmenin kendisini vurmadan önce eşi Linda’yı 10 yaşındaki kızları Leni, 8 yaşındaki Janni ve üç yaşındaki Rubi’yi vurduğunu daha sonra da intihar ettiği düşünülüyor.

Polis, kızların her birinin kendi yatak odasında ölü bulunduğunu söyledi.

SAHTECİLİKLE SUÇLANIYOR

Alman yetkililer, Devid’in arkasında, Wildau yakınlarındaki Teknik Üniversitede çalışan eşi için sahte bir aşı pasaportu düzenlemekten bahsettiği uzun bir not bıraktığını açıkladı. Devid R.’nin eşinin patronları tarafından ‘sahtecilik’ le suçlandığı öne sürülüyor.

40 yaşındaki öğretmenin bu tehditlerden dolayı kendisinin veya eşinin hapse girmesinden korktuğu, kızlarının elinden alınmasından dolayı endişelendiği belirtildi. Almanya’nın yeni Covid yasaları sahte aşı kartı için hapis cezasının önünü açsa da, avukatlar bu durumda bunun pek olası olmadığını söylüyor.

Polis, her şeye rağmen, Devid’i vahşi cinayetleri gerçekleştirmeye iten şeyin, aldığı tehditler olduğunu söyledi. Savcı Gernot Bantleon Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada, üniversitelerdeki aşı kartı sahteciliğinin son derece titizlikle incelendiğini, bunun üzerine eşi Linda’dan yazılı bir açıklama yapmasını istedikleri belirtildi. Avukatlar Bild’e, para cezasına ek olarak, geçiş kartını taklit ettiği için bir tür cezayla karşılaşmış olabileceğini söyledi. Eşi Linda’nın karşılaştığı suçlamalara dayanamayan ve durumun olası sonuçlarından korkan Devid’in bu yüzden cinnet getirerek cinayetleri işlemiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Polis ve savcılık soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

İlginizi Çekebilir Sahte Covid-19 aşı kartı düzenleyen hemşire tutuklandı İlginizi Çekebilir Almanya’nın yeni Başbakanı Olaf Scholz oldu