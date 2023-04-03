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3 Nisan 2023
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Sahte dekont dolandırıcılığı operasyonunda 10 kişi tutuklandı

Alaturka Online
Alaturka Online

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 1’i ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10’u tutuklandı, 3’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İzmir’de ikinci el otomobillerini satmak isteyenlerle anlaşma yapıp araçların devri için yapılan noter işlemleri sırasında sahte banka dekontu göndererek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma yürütülmüş, aynı kişilerin kırsal mahallelerde de üreticilerden tarım ürünleri ve küçükbaş hayvanlarını alarak yine sahte banka dekontlarıyla dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen polis, 31 Mart’ta İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir ve Denizli’de toplam 16 şüpheliye yönelik operasyon başlatmıştı. Yapılan baskınlarda 14 kişi gözaltına alınmıştı. (AA)

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