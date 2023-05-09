Sahte evrak merkezi gibi… Çek, kimlik, diploma, pasaport

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ümraniye’de bir iş işyerinde İ.İ., İ.İ., K.K., Y.K. ve A.S. isimli kişiler tarafından sahte mühür kullanarak sahte çek, kimlik ve pasaport basarak paravan olarak kurdukları şirket üzerinden piyasaya süreceğini belirledi.

Yapılan araştırma ve fiziki takip neticesinde, 5 kişinin resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında işlem yapılan kişilerle sık sık bir araya geldiği, sahte çek, kimlik ve pasaport basımında kullanılan malzeme temin ettikleri belirlendi. Gerekli hazırlıkları yapan jandarma ekipleri iş yerine operasyon yaptı.

Operasyonda İ.İ., İ.İ., K.K., Y.K. ve A.S. isimli kişiler gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada çeşitli bankalara ait, şirketler ve şahıslar adına düzenlenmiş bin 500 sahte çek, 12 bin çeşitli bankalara ait içi boş sahte çek yaprağı, 750 eski tip sahte nüfus cüzdanı, 600 yeni tip kimlik basımında kullanılan çipli boş kart, 800 adet yeni tip sürücü belgesi basımında kullanılan çipsiz boş kart, 8 adet sahte Türkiye Cumhuriyeti Pasaport Defteri, 34 adet sahte yeni tip kimlik kartı, 10 adet sahte sürücü belgesi, 1 adet matbaa makinası, 1 adet soğuk mühür makinası, 1 adet kart kesme makinası, 1 adet kart basma makinası, 2 adet dizüstü bilgisayar ve yazıcı düzeneği ile sahte çek, sahte kimlik ve sahte pasaport basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılırken 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. (DHA)