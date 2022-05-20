Sahte gübre nedeniyle çiftçiler milyonlarca lira zarara uğruyor

Edirne’de çiftçilerin sahte gübre ihbarları artıyor. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, konuyla ilgili inceleme başlatırken çiftçilerin zararları milyonlarca lirayı buldu. Çiftçiler, sürecin yavaş işlediğinden de şikayetçi.

Fırat FISTIK

Edirne’de sahte gübre ihbarları gittikçe artıyor. Onlarca çiftçi, bahar aylarıyla birlikte bitkilerin büyümemesi, yeşillenmemesi ve gelişmemesi üzerine aldıkları gübreleri laboratuvarlara göndererek test ettirdi.

Önce özel bir laboratuvara numune alarak gübreleri gönderdiklerini belirten ziraat mühendisi Yunus Gürel, daha sonra Ankara’ya, Tarım ve Orman Bakanlığı‘na bağlı laboratuvara da numunenin gönderildiğini, aynı sonuçların alındığını anlattı:

“AZOT ORANI YÜZDE 20 OLMASI GEREKİRKEN YÜZDE 4 ÇIKTI”

“Yasal olarak devletin aldığı sonuçlarda gübrede fosfor, azot oranı 20 olması gerekirken, 100 kiloda ortalamada 4 kilo azot, 7 kilo fosfor çıktı. Yani oranları 4 ve 7. Farklı numuneler var ama ortalaması bu. Tarlalarda normalde, bahar aylarıyla gübre kullandığımızda bitkiler güçleniyor. Baharda güçlenmesi, yeşillenmesi gerekirken zayıf kaldı. Yasal olarak biz de bunu takip ettik.

Tarım il müdürlüğünden yetkililer geldi, numune alındı Ankara’ya gönderildi. Gelen yasal sonuçlar da aynı çıktı. Oranları çok düşük. Çiftçilerin üzerinden firmaların haksız kazanç elde etmesi iğrenç bir durum. Memlekette üretim zaten çok az, devlet de baskılıyor ama bazı insanlar çiftçilerin zaaflarından faydalanıyor. Zaaftan da öte faturayla alınmış bir maldan bahsediyoruz.”

TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ: İNCELEME BAŞLATTIK

Konuyla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, “Konuyla ilgili tabii ki inceleme başlattık. İlgili firmalara ve bağlı oldukları tarım il müdürlüğüne yazı yazacağız. Gübrelerin toplatılmasını talep edeceğiz. Bir de yasal işlem başlatılması için. Bunun sonucunda idari bir para cezası da verilebilir” dedi.

ÇİFTÇİLER, MİLYONLARCA LİRA ZARARDA

522 bin TL’ye aldığı 110 tonluk gübresi sahte çıkan bir çiftçi ise şunları söyledi:

Bu işi başlatan iki aileyiz, 2000-3000 dönüm kadar yerde bu gübreler kullanmıştık. Bitkilerimizde hiçbir değişim olmadı. Hiçbir gelişme olmadı. Havalar soğuk olabilir vs diye düşündük. Ama en son Şubat-Mart gibi bunlarda bir şey var dedim.

Testte de sahte olduğu ortaya çıktı. Ciddi bir zararımız var. Sadece ben bu gübreden 110 ton aldım, diğer arkadaşım 55 ton aldı. Bayiye gittiğimiz zaman denetçi de vardı. ‘Gübre paranızı iade edelim’ dediler, ama ben sezonu kaybediyorum. Telafi için daha fazla gübre atmam lazım bir de. Ek gübre, mazot vs. diğer tüm şeyleri de katınca toplam 2 milyonluk bir zararım var.”

Konuyla ilgili çiftçiler şikayetçi oldu. Edirne Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bir tespit davası açılmış durumda ve sonuç bekleniyor.

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