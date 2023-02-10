Sahte hesaplarla deprem yardımı toplayan 20 şüpheliye işlem

Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan depremin ardından sosyal medya üzerinde AFAD gibi resmi kurum ile kuruluşlarının web sayfalarını ve sosyal medya hesaplarını taklit ederek bağış toplandığı belirlendi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede 17 ilde toplam 20 hesap kullanıcısının taklit hesap ve sayfalarla bağış topladığı belirlendi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldığını duyurdu. Emniyetten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

– Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 17 ilde toplam 20 hesap kullanıcısı tespit edilerek adli işlem yapılması sağlanmış, ilimizde tespiti yapılan 3 hesap kullanıcısı adli makamlara intikal ettirilmiştir.

– Eskişehir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak her türlü dolandırıcılık ve dezenformasyona karşı 7/24 aralıksız olarak çalışılmakta, vatandaşımızın huzur ve güvenliği için gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu tür zararlı linkleri gören vatandaşlarımızın https://usom.gov.tr/ihbar URL adresli ihbar sayfasına bildirimde bulunması halinde gerekli işlemler başlatılacaktır. (DHA)