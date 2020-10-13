Sahte içki faciası! Ölü sayısı 34’e yükseldi!

Yazan:
Alaturka Online
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Kırıkkale’de yedi, İzmir’de 17 kişinin sahte içki tüketiminden ölmesinden sonra dört kentten daha zehirlenme haberleri geldi. Mersin’de beş, İstanbul’da bir, Muğla’da iki ve Aydın’da iki kişi metil alkol zehirlenmesinden dolayı can verdi.

Kırıkkale’de yedi, İzmir’de 17 kişinin sahte içki tüketiminden ölmesinden sonra dört kentten daha zehirlenme haberleri geldi. Mersin’de beş, İstanbul’da bir, Muğla’da iki ve Aydın’da iki kişi alkol zehirlenmesinden dolayı öldü. Çoğu yoğun bakım olmak üzere 36 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Sahte alkolden ölümler artınca operasyonlar hız kazandı. Konya, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin’de düzenlenen operasyonlarda litrelerce etil alkol, tonlarca kaçak ve sahte içki, çok sayıda rakı-viski-votka kitleri ele geçirildi.

Sahte içki yüzünden hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:

KIRIKKALE: Yılmaz Mayalı, Cemal Doğan (55), Ünal Gündoğdu, İlyas Yalım, Hacı Vatansever, Ali Başpınar, Mustafa Özyurt

Hasan Çetin Esen

İZMİR: Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş (64), Nejdet Kanatlıer (67), Mehmet Celalettin Sezer (68), Ali İhsan Çakmak (70), Hakan Ulukaya (46), Mehmet Görgülüer, Engin Dokuyucu, Nihat Karaoğlan, İlhami Kalfa, Hüseyin Yılmaz, Orhan Korkmaz (72)

Semran Başkurt

MERSİN: M.B., H.S., İ.U., S.A., E.D

İSTANBUL: Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36)

Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu

MUĞLA: İbrahim Yanık (74), Semran Başkurt (64)

AYDIN: Orhan Öztürk (57),  A.Y (54)

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