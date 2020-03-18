Sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı 6’ya yükseldi

İstanbul’da bir hafta içerisinde Esenyurt, Başakşehir ve Zeytinburnu ilçelerinden peş peşe sahte içki zehirlenmeleri yaşandı. Bir hafta içerisinde ilk zehirlenmenin görüldüğü Esenyurt’ta Türkmenistan uyruklu iki kişi hayatını kaybederken, Başakşehir’de yine Türkmenistan uyruklu Perman Yazdurdyyev (28) ve Hudaynazar Hudayguluyev (28) isimli iki kişi daha hayatını kaybetti.

ZEHİRLENEN SAYISI 6’YA YÜKSELDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir ölüm haberi de sabah saatlerinde Zeytinburnu’ndan geldi. Sahte içki zehirlenmesi sebebiyle Türkmenistan uyruklu Esger A. (31) ve Narmurat E. (37) isimli iki kişinin daha hayatını kaybettiği belirlendi. Son ölümlerle birlikte sayı 6’ya yükseldi.

POLİS HAREKETE GEÇTİ

Sahte içki zehirlenmeleri üzerine soruşturma başlatan polis hayatını kaybedenlerin sahte içki alabileceği yerleri mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonucu Zeytinburnu’nda belirlenen iki adrese operasyon düzenledi.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyon kapsamında İlham D. ve Anvar A. isimli Türkmenistan uyruklu iki şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda sahte içki ve sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alınırken, hayatını kaybeden Türkmenistanlıların, sahte içkileri operasyon düzenlenen adreslerden temin etmiş olabileceği değerlendiriliyor. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenilirken, sahte içki zehirlenmesinden yaşanan ölümlerde artış olabileceği öne tahmin ediliyor.