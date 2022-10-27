Sahte istihbaratçı yarbay tutuklandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde kendisini istihbaratçı yarbay olarak tanıtarak hazine arazilerinin satışı, silah ruhsatı alımı gibi konuları çözme vaadinde bulunan A.İ. ile işbirlikçisi M.K. jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Latif SANSÜR

Bir ihbarı değerlendiren Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini istihbaratçı yarbay olarak tanıtan A. İ.’yi izlemeye aldı.

Para karşılığında vatandaşların hazine arazilerinin satışı veya silah ruhsatı almada karşılaştıkları sorunları çözeceği vaadinde bulunduğunu, işbirlikçisi M. K. ile birlikte hazırladıkları sahte belgeleri imzalattıkları bir çok vatandaşı yüksek miktarda borçlandırdıklarını tespit etti.

TEKRAR GELİNCE YAKALANDILAR

Mağdur vatandaşlara yeni belgeler imzalatmak ve para almak için gelecekleri duyumunu alan jandarma ekipleri, M. K. ile A. İ.’yi gözaltına aldı.

Adli makamlardan alınan izinle ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda Aydın ve farklı illerde bulunan Milli Emlak Müdürlüklerine ait çok sayıda belge ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Aydın E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. (DHA)

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