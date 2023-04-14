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14 Nisan 2023
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Sahte kimlik ve pasaport üretmek için atölye kurmuşlar

Alaturka Online
Alaturka Online


İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, resmi belgede sahtecilik yapanların tespit edilmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Şişli’de bir adreste sahte pasaportlar olduğu yönünde ihbar alan ekipler, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yabancı uyruklu H.M.H. yakalandı.

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Şüpheliyi yakaladıktan sonra çalışmalarını detaylandırılan ekipler, Fatih ilçesinde sahte belge ve kimlik üretimi yapılan bir atölyeyi izlemeye aldı. Takibe alınan yerde yapılan gözlemlerde adrese girip çıkan kişilerin gizliliğe dikkat ettikleri, kapıyı açmayarak adresin boş olduğu izlenimini vermeye çalıştıkları tespit edildi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, adrese düzenledikleri operasyonda sahte belge ve kimlik üretimi yaptığı belirlenen M.A, B.A. ve R.B’yi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 4 yazıcı, 2 lamine kaplama cihazı, mor ışık, pres aleti, 2 farklı ülkeye ait mühür ile çok sayıda farklı ülkelere ait pasaport, vize yaprağı ve kimlik kartı ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A, B.A ile R.B çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı; H.M.H adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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