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29 Mart 2023
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Sahte kiralık otomobil ilanı davası: Gamze’ye 4 yıl hapis

Alaturka Online
Alaturka Online

Ankara’da yaşayan Cezayir uyruklu Abdelkrim Kheloui, 5 Kasım 2021’de internet sitesindeki ilanda gördüğü otomobili bir aylığına kiralamak için sayfada bulunan banka hesap numarasına 7 bin, 4 bin ve 1 bin TL olmak üzere toplamda 12 bin lira para gönderdi.

Buna rağmen aracı teslim alamayan Kheloui, dolandırıldığını anlayarak şikayette bulundu. Soruşturma sonunda Kheloui’nın parayı yatırdığı hesabın sahibi Gamze Oturmaz hakkında ‘bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“BENİM ALAKAM YOK”

Ankara 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılanan Gamze Oturmaz, “Benim adıma bütün yasal olmayan işleri gerçekleştiren İstanbul’da bulunan A.A.’dır. Benim kesinlikle hiçbir alakam yoktur. Üzerime atılı olan suçlamayı kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti Gamze Oturmaz’a, 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. (DHA)

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