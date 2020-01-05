Sahte madeni para nasıl anlaşılır?

Bakır, nikel ve çinko karışımında üretilen madeni pullar, darphanede bulunan baskı makinelerine giriyor. Makinelerde bulunan damgaların pulların üzerine işlenmesi sonucunda, 1 lira, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş üretiliyor.

Baskı makinaları dakikada 9 ayrı preste 700-800 kadar madeni para basıyor. Üretimi tamamlanan paralar, tek tek paketleniyor.

1 liralar 100’lük, 50 kuruşlar 150’lik, 25 ve 10 kuruşlar 200’lük, 5 kuruşlar 300’lük ve 1 kuruşlar 400’lük olmak üzere poşetleniyor. Poşetlenen paralar daha sonra ağırlık testine giriyor. Testi geçen her bir poşet, kutulanarak Merkez Bankası’na veya Merkez Bankası şubelerine gönderiliyor.

Madeni paralar, altın ve gümüş gibi tekrar döküme girerek kullanılabiliyor. Ancak altın kadar dayanıklı olmadıkları için geri dönüşümü sayısı kısıtlı olabiliyor. Madeni paranın sahtesinin anlaşılması ise çok kolay. Mıknatısa yapışan madeni paralar sahte.

“PARA BASMAK ÜLKELERİN BAĞIMSIZLIK, MİLLİ HAKLARIYLA İLGİLİ”

İktisat tarihçisi Prof. Dr. Mehmet Bulut, konu hakkında değerlendirmelerde bulunarak, Türk Lirası ve para basmanın detaylarını anlattı. Paranın temel fonksiyonunun mal mübadelesinin kolaylaşması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bulut, “Para basmak ülkelerin bağımsızlık, milli haklarıyla ilgili ama en önemli mesele piyasadaki mal mübadelesini sağlamak. Malın değer ölçüm aracı olarak mübadeleyi kolaylaştırmak ve değer biriktirme, tasarruf aracı olarak kullanımı. Madeni para, altın en önemli tasarruf aracı” dedi.

PARA GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Bulut, “Kağıt paraları Merkez Bankası’na yıpranmış olarak götürdüğünüzde değiştirebiliyorlar. Çünkü en temel kurum Merkez Bankası. Diğer paralar yani bozuk paralar da aynı. Altın zaten değer kaybetmiyor. Yeniden külçe haline getiriliyor, sonra tekrar para olarak basılabiliyor. Diğer bütün madeni paralar da altın gibi tekrar kullanılıyor ama altın gibi çok geri dönüşümü mümkün değil” diye konuştu. (DHA)



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