Sahte PCR çetesine 2’inci dalga operasyon

İstanbul’da geçtiğimiz şubat ayında yabancılara sahte covid-19 belgesi veren şüphelilere yönelik ikinci dalga operasyonu gerçekleştirildi. Baskında yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalanırken, çok sayıda test kiti ele geçirildi. Şüphelilerin negatif sonuçlu testleri yurtdışına çıkmak isteyen özellikle yabancı uyruklu kişilere 150-300 dolar karşılığı hazırladıkları öğrenildi.

Habip ATAM

Operasyon, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekipleri özellikle yabancılara sahte “Covid 19 negatif” belgesi düzenleyen şüphelilere yönelik 14 Eylül’de operasyon düzenledi. Baskında yabancı uyruklu 3 şüpheli yakalandı.

E.K, M.S. ve B.F.‘nin gözaltına alındığı baskında, Esenler‘deki bir adreste “Covid-19 Test Kiti”, “Covid 19 Sürüntü Çubuğu” ve “Covid 19 negatif test sonucu” belgeleri ele geçirildi.

BAŞKALARINA AİT BELGELERDE DEĞİŞİKLİK

Ele geçirilen test sonucu belgelerinin QR kodlu olması dikkat çekti. Şüphelilerin laboratuvarlardaki başka kişilere ait düzenlenen negatif sonuçlu belgelerin karekodlarını ele geçirdikleri ve kendileriyle iletişime giren yabancılar adına düzenledikleri öne sürüldü. Müşterilerin ise sosyal medya üzerinden bulunduğu belirtildi.

İLK OPERASYONDA 5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Operasyonun, 24 Şubat 2021’de Gürcü sosyal medya fenomeni Nugzar M.’nin de gözaltına alındığı operasyonun devamında gerçekleştirildiği belirtildi. O operasyonda, 2’si yabancı uyruklu 12 şüpheli yakalanmıştı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, cep telefonları ile test kitleri, binlerce sahte covid-19 raporu ve yabancı şahıslara ait pasaport fotokopileri ele geçirilmişti. Adli makamlara sevk edilen (5) şüpheli tutuklanmıştı.

150 – 300 DOLAR

Şebeke üyelerinin, negatif testleri özellikle yurt dışına çıkacak yabancılara sattıkları ve bu işlem karşılığınsa 150 ile 300 dolar para aldıkları belirtilmişti.

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