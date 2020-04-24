Sahur Menüsü iftardan kalan yemeklerden oluşabileceği gibi erken kahvaltı olarak görüp daha hafif ve doyurucu gıdalar harika bir sahur menüsü oluşturulabilir.

Oruçlar tutulur, iftar sofraları hazırlanır ve sahurda niyetler edilir.

Sahurun önemi

Ramazan ayından yapılabilecek en büyük hata sahura kalkmamak.

Sahura kalkılmadığında vücudun dayanabileceğinden çok daha uzun süre aç bırakıyoruz.

Bu süreçte tansiyon ve kan şekeri düşmesi, baş dönmesi ve hatta kalp krizi gibi sorunlarla bile karşılaşılabilir.

Sahura kalkmayan bir kişi iftarda tıka basa yemek yemek ihtiyacı hissedebilir. Boş mideyi bir anda farkında olmaksızın doldurmak vücüda da zarar verebilir, kalbi sıkıştırabilir ve spazmlara neden olabilir.

Unutulmamalıdır ki aniden yemek yenildiğinde kan şekeri de yükselir. Hazımsızlık şikayetleri de sık rastlanılan sorunlar arasında yer alır.

Ramazan ayı boyunca mutlaka sahura kalkılması gerektiğine uzmanlar vurgu yapmaktadır. Sahurda atıştırılan hafif yemeklerden sonra bol bol da su tüketmek gereklidir.

Sahurda iftardan kalan yemekleri tüketebileceğiniz gibi erken kahvaltı olarak görüp daha hafif ve doyurucu gıdalar tüketebilirsiniz.

Yatmadan önce sahur menüsü için pratik tarifler hazırlamak ve sahurda pişirmekten en kolayı.

Özellikle az tuzlu ve yağlı börek, makarna, haşlanmış patates gibi karbonhidratlı gıdalar kan şekerinizi dengede tutarak acıkmanızı engeller.

Protein içeriği fazla olan gıdalar geç acıkmamızı sağlar örneğin yumurta (haşlama da olabilir), süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir) gibi. İsterseniz sütlü tatlılar da tüketebilirsiniz.

Meyve, meyve suları ya da komposto tüketmeyi de ihmal etmeyin.

Sahur Menüsü – Sahur Yemekleri – Sahur Sofrası

Şimdi örnek menülerimize geçelim…

Peynirli Erişte ve Siyah Üzüm Hoşafı

Peynirli Erişte

Malzemeler :

1 su bardağı kıyılmış ceviz

¾ paket köy eriştesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı beyaz peynir

maydanoz

Hazırlanışı :

Tencerede suyu kaynatın erişteleri atmadan önce zeytinyağını ve tuzunu ekleyin. Erişteleri kaynar suya atın ve 6-7 dakika kaynatın. Pişen eriştelerin suyunu süzün ve servis tabağına alın. Kıyılmış maydonoz, ceviz ve beyaz peyniri ekleyerek servis yapın.

Siyah Üzüm Hoşafı

Malzemeler:



1 kg üzüm siyah üzüm

2 su bardağı şeker

2 litre su

1 adet çubuk tarçın

3 adet kuru karanfil

Yapılışı:

Üzümleri ayıklayıp 2 su yıkayın. Büyük boy bir tencereye su, şeker,tarçın ve meyveleri birlikte koyup şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Kompostonuzu 15-20dakika orta ateşte pişirin ve ocaktan alın. Oda sıcaklığına gelince süzgeçten geçirin ve taneleri süzdeçte ezerek suyunu süzün. Soğuk servis yapın.

Tortilla Pizza

(Sucuk kullanmadan salam yada sebzelerle yapabilirsiniz)

Malzemeler:

3 adet tortilla-lavaş ekmeği

5 adet siyah zeytin

3-4 dilim sucuk

Bir miktar taze kaşar

Ketçap

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

İsteğe göre tuz, kekik

Yapılışı:

İlk lavaşınızı hafifçe yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine rendenin küçük tarafıyla kaşar peyniri rendeleyin.Tüm lavaşa yayın peyniri.

2. katı ilk lavaşın üzerine koyarak aynı işlemi tekrar yapın.

3. katı diğer lavaşların üzerine koyun. Son katada diğer katlara yaptığınız gibi kaşar peynirini rendeleyin. Üzerinde ketçap gezdirin.

Son olarak içini çıkarttığınız zeytinleri ve ince doğradığınız sucukları lavaşın üzerine yayın.Tuz ve kekik serperek 180 derece önceden ısıtılmış fırında kaşar tamamen eriyinceye kadar fırınlayın.

Lorlu Börek

Malzemeler:

4 adet yufka

1 adet yumurta

1–1,5 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvıyağ

isteğe göre tuz (peyniriniz tuzsuzsa)

İç malzemesi için:

250 gr. lor peyniri

Maydanoz

Yapılışı:

Maydanozları yıkayın ve ince ince kıyın. Lor peynirini geniş bir tabağa alıp kıydığınız maydanozlarla karıştırın.

Fırın tepsisine pişirme kâğıdı yayın ve üzerine 1 adet yufkayı kenarları tepsiden taşacak şekilde serin. Kalan yufkaları elinizde 3–4 parçaya ayırın, 1 kat döşenecek şekilde birleştirin.

Yumurta, yoğurt ve sıvıyağ iyice çırpın, yufkanın üzerini kaplayacak şekilde fırça ya da kaşık yardımı ile sürün.

Her koyduğunuz yufka katına, yoğurtlu sos sürün ve lorlu karşımdan serpin. En son kısma gelince en altta kalan geniş yufkayı böreğin üzerine düzgünce kapatın.

Kalan sostan üzerine sürün ve çörek otu serpin.180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

Üç Biberli Yumurta

Malzemeler:

4 adet yumurta

Yeşi, sarı ve kırmızı dolmalık biber

1 çorba kaşığı tereyağı

Beyazpeynir

Tuz

Kekik,nane,fesleğen

Yapılışı:

Biberleri julyen (uzunlamasına) doğrayın. Doğradığınız biberleri terayağı ile birlikte 2-3 dakika yüksek ateşte soteleyin.

Peyniri ekleyin ve peynir eriyene kadar sotelemeye devam edin.

Yumurtaları ayrı bir kaba kırıp çatal yardımı ile çırpın. Biberlerin üzerine ekleyin ve pişene kadar yavaşça karıştırın.

Dilimlenmiş ekmek üzerine 1-2 kaşık koyarak servis tabağına alın,patates kızartması ile birlikte servis yapın.

Pancake – Pankek, krep – akıtma

Pancake – Pankek, krep ya da bizim kültürümüzde akıtma, aslına bakarsanız birbirinden çok ama çok ince bazı noktalarla ayrılıyor. Hangi ülkeden olursa olsun özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi. Yapımı kadar çeşitlendirilmesi de oldukça kolay.

Malzemeler:



1 adet orta boy yumurta

155 gr un

250 ml süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çimdik tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı (Tost makinasının ya da tavanın yüzeyini yağlamak için)

Servisi için:

Taze Meyveler ya da soslar

Yapılışı:

Un kabartma tozu tuz ve şekeri birlikte eleyin.

Yumurta ve sütü birlikte çırpın.

Un karışımını süte alttan üste doğru karıştırarak 2-3 seferde yedirin

Kullancağınız tavayı yada makinayı hafifçe yağlayıp ısıtın

Pancake karışımından yarım kepçe ısıttığınız tavaya dökün.

Üzeri göz göz olunca diğer tarafını çevirin.

Bir süre daha pişirip servis tabağına alın.

İstediğiniz soslar ve meyvelerle servis yapın.

Tarçınlı Sarmal Çörekler

Malzemeler:

1paket milföy hamuru

tarçın

toz şeker

isteğe göre dövülmüş ceviz

Yapılışı:

Milföy hamurları buzdolabından çıkarılır ve yumuşaması beklenir. Yumuşayan milföylerin her bir yaprağına istenilen miktarda tarçın, toz şeker ve ceviz dökülerek rulo halinde sarılır. Rulolar sertleşmeleri için 5-10 dakika kadar buzdolabında bekletilir, çıkartılıp 2 santim kalınlığında dilimlenir ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir. 180 dereceönceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir.

Kıymalı Yumurta

Malzemeler:

1 büyük soğan

250-300 gr kıyma

4 yumurta

karabiber

tuz

Yapılışı:

Soğanları küp küp doğruyoruz tavada 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ile pembeleşene kadar kavuruyoruz. Kıymaları ekliyoruz. Tüm malzeme piştikten sonra yumurtaları kırıp, bol karabiber ve tuzu ekleyip dağıtmadan pişmeye bırakıyoruz.

Domates Soslu Sosis

Malzemeler:

1 paket sosis

1 su bardağı rende domates (marketlerde satılıyor) ya da (3-4 adet orta boy domates)

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı

tuz

Yapılışı:



Sosisler eğer kokteyl ise 3 parçaya daha büyükler ise 6-7 parça olacak şekilde doğrayın.

Yağı küçük bir tencereye alın. Üzerine salçayı ekleyerek kavurun.

Domates rendesini ekleyin ve karıştıraraık salçanın erimesini sağlayın.

Sıcak suyu ekleyerek sosu 1 taşım kaynatın. Kaynayan sosa sosisleri ilave edin ve şişmeye başlayıncaya kadar pişirin.

Sıcak servis yapın.

Peynirli Çıtır Ekmek

Malzemeler:

300 gr. beyaz peynir

yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı margarin

1 adet yumurta

Yapılışı:

Ekmeklerinizi dilimleyin. Beyaz peyniri çatalla ezin, maydonozu güzelce kıyın, yumurta ve margarini ekleyin.

Fırını açın (bu tarifte nasıl bir fırın kullandığınız önemli değil), ekmeklerin üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcakken servis yapın.

Börekler , Hamur işleri kategorisinde sahur için hazırlayabileceğiniz yüzlerce tarif var. Özellikle milföy böreklerini denemenizi tavsiye ederim.

Daha pratik ve hafif tarifler için, buradan buyurun…

Not: Uygulayacağınız tariflerde tuz oranına dikkat edin, fazla tuzdan kaçının.