Ramazan için leziz ve sağlıklı sahur menüleri, tok tutan en kolay sahur sofrası menüleri, her bütçeye uygun sahur özel menülerini sizler için hazırladık.

Sahurun önemi

Ramazan ayından yapılabilecek en büyük hata sahura kalkmamak.

Sahura kalkılmadığında vücudun dayanabileceğinden çok daha uzun süre aç bırakıyoruz.

Bu süreçte tansiyon ve kan şekeri düşmesi, baş dönmesi ve hatta kalp krizi gibi sorunlarla bile karşılaşılabilir.

Sahura kalkmayan bir kişi iftarda tıka basa yemek yemek ihtiyacı hissedebilir. Boş mideyi bir anda farkında olmaksızın doldurmak vücüda da zarar verebilir, kalbi sıkıştırabilir ve spazmlara neden olabilir.

Unutulmamalıdır ki aniden yemek yenildiğinde kan şekeri de yükselir. Hazımsızlık şikayetleri de sık rastlanılan sorunlar arasında yer alır.

Ramazan ayı boyunca mutlaka sahura kalkılması gerektiğine uzmanlar vurgu yapmaktadır. Sahurda atıştırılan hafif yemeklerden sonra bol bol da su tüketmek gereklidir.

Sahurda iftardan kalan yemekleri tüketebileceğiniz gibi erken kahvaltı olarak görüp daha hafif ve doyurucu gıdalar tüketebilirsiniz.

Yatmadan önce sahur menüsü için pratik tarifler hazırlamak ve sahurda pişirmekten en kolayı.

Özellikle az tuzlu ve yağlı börek, makarna, haşlanmış patates gibi karbonhidratlı gıdalar kan şekerinizi dengede tutarak acıkmanızı engeller.

Protein içeriği fazla olan gıdalar geç acıkmamızı sağlar örneğin yumurta (haşlama da olabilir), süt ve süt ürünleri (yoğurt, peynir) gibi. İsterseniz sütlü tatlılar da tüketebilirsiniz.

Meyve, meyve suları ya da komposto tüketmeyi de ihmal etmeyin.

Sahur Menüsü – Sahur Yemekleri – Sahur Sofrası

Şimdi örnek menülerimize geçelim…

Peynirli Erişte ve Siyah Üzüm Hoşafı

Peynirli Erişte

Malzemeler :

1 su bardağı kıyılmış ceviz

¾ paket köy eriştesi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı beyaz peynir

maydanoz

Hazırlanışı :

Tencerede suyu kaynatın erişteleri atmadan önce zeytinyağını ve tuzunu ekleyin. Erişteleri kaynar suya atın ve 6-7 dakika kaynatın. Pişen eriştelerin suyunu süzün ve servis tabağına alın. Kıyılmış maydonoz, ceviz ve beyaz peyniri ekleyerek servis yapın.

Siyah Üzüm Hoşafı

Malzemeler:



1 kg üzüm siyah üzüm

2 su bardağı şeker

2 litre su

1 adet çubuk tarçın

3 adet kuru karanfil

Yapılışı:

Üzümleri ayıklayıp 2 su yıkayın. Büyük boy bir tencereye su, şeker,tarçın ve meyveleri birlikte koyup şeker tamamen eriyene kadar karıştırın.

Kompostonuzu 15-20dakika orta ateşte pişirin ve ocaktan alın. Oda sıcaklığına gelince süzgeçten geçirin ve taneleri süzdeçte ezerek suyunu süzün. Soğuk servis yapın.

Tortilla Pizza

(Sucuk kullanmadan salam yada sebzelerle yapabilirsiniz)

Malzemeler:

3 adet tortilla-lavaş ekmeği

5 adet siyah zeytin

3-4 dilim sucuk

Bir miktar taze kaşar

Ketçap

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

İsteğe göre tuz, kekik

Yapılışı:

İlk lavaşınızı hafifçe yağladığınız fırın tepsisine yerleştirin ve üzerine rendenin küçük tarafıyla kaşar peyniri rendeleyin.Tüm lavaşa yayın peyniri.

2. katı ilk lavaşın üzerine koyarak aynı işlemi tekrar yapın.

3. katı diğer lavaşların üzerine koyun. Son katada diğer katlara yaptığınız gibi kaşar peynirini rendeleyin. Üzerinde ketçap gezdirin.

Son olarak içini çıkarttığınız zeytinleri ve ince doğradığınız sucukları lavaşın üzerine yayın.Tuz ve kekik serperek 180 derece önceden ısıtılmış fırında kaşar tamamen eriyinceye kadar fırınlayın.

Lorlu Börek

Malzemeler:

4 adet yufka

1 adet yumurta

1–1,5 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvıyağ

isteğe göre tuz (peyniriniz tuzsuzsa)

İç malzemesi için:

250 gr. lor peyniri

Maydanoz

Yapılışı:

Maydanozları yıkayın ve ince ince kıyın. Lor peynirini geniş bir tabağa alıp kıydığınız maydanozlarla karıştırın.

Fırın tepsisine pişirme kâğıdı yayın ve üzerine 1 adet yufkayı kenarları tepsiden taşacak şekilde serin. Kalan yufkaları elinizde 3–4 parçaya ayırın, 1 kat döşenecek şekilde birleştirin.

Yumurta, yoğurt ve sıvıyağ iyice çırpın, yufkanın üzerini kaplayacak şekilde fırça ya da kaşık yardımı ile sürün.

Her koyduğunuz yufka katına, yoğurtlu sos sürün ve lorlu karşımdan serpin. En son kısma gelince en altta kalan geniş yufkayı böreğin üzerine düzgünce kapatın.

Kalan sostan üzerine sürün ve çörek otu serpin.180 derece önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

Üç Biberli Yumurta

Malzemeler:

4 adet yumurta

Yeşi, sarı ve kırmızı dolmalık biber

1 çorba kaşığı tereyağı

Beyazpeynir

Tuz

Kekik,nane,fesleğen

Yapılışı:

Biberleri julyen (uzunlamasına) doğrayın. Doğradığınız biberleri terayağı ile birlikte 2-3 dakika yüksek ateşte soteleyin.

Peyniri ekleyin ve peynir eriyene kadar sotelemeye devam edin.

Yumurtaları ayrı bir kaba kırıp çatal yardımı ile çırpın. Biberlerin üzerine ekleyin ve pişene kadar yavaşça karıştırın.

Dilimlenmiş ekmek üzerine 1-2 kaşık koyarak servis tabağına alın,patates kızartması ile birlikte servis yapın.

Pancake – Pankek, krep – akıtma

Pancake – Pankek, krep ya da bizim kültürümüzde akıtma, aslına bakarsanız birbirinden çok ama çok ince bazı noktalarla ayrılıyor. Hangi ülkeden olursa olsun özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi. Yapımı kadar çeşitlendirilmesi de oldukça kolay.

Malzemeler:



1 adet orta boy yumurta

155 gr un

250 ml süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 çimdik tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı ayçiçek yağı (Tost makinasının ya da tavanın yüzeyini yağlamak için)

Servisi için:

Taze Meyveler ya da soslar

Yapılışı:

Un kabartma tozu tuz ve şekeri birlikte eleyin.

Yumurta ve sütü birlikte çırpın.

Un karışımını süte alttan üste doğru karıştırarak 2-3 seferde yedirin

Kullancağınız tavayı yada makinayı hafifçe yağlayıp ısıtın

Pancake karışımından yarım kepçe ısıttığınız tavaya dökün.

Üzeri göz göz olunca diğer tarafını çevirin.

Bir süre daha pişirip servis tabağına alın.

İstediğiniz soslar ve meyvelerle servis yapın.

Tarçınlı Sarmal Çörekler

Malzemeler:

1paket milföy hamuru

tarçın

toz şeker

isteğe göre dövülmüş ceviz

Yapılışı:

Milföy hamurları buzdolabından çıkarılır ve yumuşaması beklenir. Yumuşayan milföylerin her bir yaprağına istenilen miktarda tarçın, toz şeker ve ceviz dökülerek rulo halinde sarılır. Rulolar sertleşmeleri için 5-10 dakika kadar buzdolabında bekletilir, çıkartılıp 2 santim kalınlığında dilimlenir ve yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilir. 180 dereceönceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirilir.

Kıymalı Yumurta

Malzemeler:

1 büyük soğan

250-300 gr kıyma

4 yumurta

karabiber

tuz

Yapılışı:

Soğanları küp küp doğruyoruz tavada 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ile pembeleşene kadar kavuruyoruz. Kıymaları ekliyoruz. Tüm malzeme piştikten sonra yumurtaları kırıp, bol karabiber ve tuzu ekleyip dağıtmadan pişmeye bırakıyoruz.

Domates Soslu Sosis

Malzemeler:

1 paket sosis

1 su bardağı rende domates (marketlerde satılıyor) ya da (3-4 adet orta boy domates)

1 yemek kaşığı salça

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı margarin ya da tereyağı

tuz

Yapılışı:



Sosisler eğer kokteyl ise 3 parçaya daha büyükler ise 6-7 parça olacak şekilde doğrayın.

Yağı küçük bir tencereye alın. Üzerine salçayı ekleyerek kavurun.

Domates rendesini ekleyin ve karıştıraraık salçanın erimesini sağlayın.

Sıcak suyu ekleyerek sosu 1 taşım kaynatın. Kaynayan sosa sosisleri ilave edin ve şişmeye başlayıncaya kadar pişirin.

Sıcak servis yapın.

Peynirli Çıtır Ekmek

Malzemeler:

300 gr. beyaz peynir

yarım demet maydanoz

1 yemek kaşığı margarin

1 adet yumurta

Yapılışı:

Ekmeklerinizi dilimleyin. Beyaz peyniri çatalla ezin, maydonozu güzelce kıyın, yumurta ve margarini ekleyin.

Fırını açın (bu tarifte nasıl bir fırın kullandığınız önemli değil), ekmeklerin üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcakken servis yapın.

Börekler , Hamur işleri kategorisinde sahur için hazırlayabileceğiniz yüzlerce tarif var. Özellikle milföy böreklerini denemenizi tavsiye ederim.

Not: Uygulayacağınız tariflerde tuz oranına dikkat edin, fazla tuzdan kaçının.

Ramazanın gelmesiyle birlikte “Bugün ne pişirsem?” telaşları yerini iftar ve sahur menüsü hazırlama heyecanına bıraktı, söz konusu özellikle sahur olunca yediklerimiz daha bir önem kazandı.

Kimi zaman uyumadan beklediğiniz, kimi zaman uykunuzdan uyanıp hızlı hızlı yemek yediğiniz sahurlar için size nefis öneriler ve farklı sahur tarifleri ile geldik.

Vakti olmayanlara pratik sahur menüsü, daha uzun süre tok tutacak bir şeyler yemek isteyenlere tok tutan sahur menüsü, gün boyu en çok susamaktan endişelenenlere susatmayan sahur menüsü, daha sağlıklı bir şeylerle sahur yapmak isteyenlere ise sağlıklı sahur menüsü hazırladık mesela.

En az bir tanesi tam size göre olacak bu sahur menüleri ile ramazanı ağız tadıyla geçirebilir, “Sahur menüsü olarak ne yapsam?” diye düşündüğünüz zamanlar için harika alternatifler bulabilirsiniz.

Menü 1: Pratik sahur menüsü tarifleri

Sahur vakti kendinizi uzun uzun yemek hazırlayıp sofra kuracak kadar enerjik hissetmiyor olabilir, farkına varmadan biraz fazla uyuyup çok az bir vakit kala uyanmış olabilirsiniz mesela. İşte o anlarda değerlendirebileceğiniz kadar pratik sahur tarifleri karşınızda…

Patates ve yumurta gibi hem doyurucu hem de çok besleyici toplam dört malzeme ile hazırlanıyor, klasik tostları lezzeti ve tok tutma gücüyle geride bırakıp sahurun yeni gözdesi oluyor.

Toplam 17 dakikada hazır: Patates tostu tarifi

Fincanda yumurta tarifi

Eğer sahurda yumurtanın doyuruculuğundan faydalanmayı sevenlerdenseniz ama her gün de klasik haşlanmış yumurta yemek olmaz diye düşünüyorsanız fincanları kullanarak evdeki herkesi sunumuyla şaşırtacak nefis yumurtalar hazırlayabilirsiniz.

Sevimli bir farklılık olsun: Fincanda yumurta tarifi

Ispanaklı kaygana tarifi

Eğer kalabalık sahur sofraları için pratik tarifler arıyorsanız Karadeniz mutfağının en sevilen tariflerden kayganayı ıspanaklı bir şekilde hazırlayarak hem herkesi tıka basa doyurabilir hem de bunu yaparken pratiklikten ödün vermemenin tadını çıkarabilirsiniz.

Karadeniz mutfağına teşekkürlerimizle: Ispanaklı kaygana tarifi

Tereyağlı patatesli yumurta tarifi

Tek bir tarifle sofradaki herkesi doyurabileceğiniz nefis bir lezzet karşınızda.

Gün boyu onun verdiği enerji yeter: Tereyağlı patatesli yumurta tarifi

Kakaolu smoothie tarifi

Eğer yemek yiyebilecek çok az vaktiniz kaldıysa hiçbir şeyi pişirme uğraşına girmeden toplam 5 dakikanızı ayırıp şöyle rengarenk ve doyurucu bir lezzete imza atabilirsiniz. İçindeki yulaf ezmesi sayesinde hem uzun süre tok tutacak hem de susuz bırakmayacak bu tarifi dilerseniz yukarıdaki diğer tariflerden birinin ardından tatlı niyetine bile yiyebilirsiniz.

Vücudunuzun vitamin ihtiyacını karşılamayı da ihmal etmeyiniz: Kakaolu smoothie tarifi

Menü 2: Tok tutan sahur menüsü tarifleri

Gün boyu karnınız acıkmasın, sahurda yedikleriniz sizi iftara kadar götürsün istiyorsanız daha doyurucu tariflerden oluşan bu tok tutan sahur menüsü tariflerini değerlendirebilirsiniz.

Bayat pide muhlaması tarifi

Sahur için hazırlıklarını neredeyse iftar sofrası hazırlığı kadar özenli yapanlara geliyor… Bu muhlama iftardan kalan fazla ramazan pidelerini değerlendirmenin de en lezzetli yollarından biri olup çıkıyor.

Mis kokular eşliğinde sofraya çıkıyor: Bayat pide muhlaması tarifi

Patatesli velibah tarifi

Mayalı nefis bir hamur, patatesli tam kıvamında bir iç harç ve tereyağı… En tok anınızda bile acıkmanıza neden olacak kadar lezzetli bu hamur işi, tek bir tanesiyle bile tıka basa doyurmaya yetiyor…

Sahur sofrasını tek başına ziyafete dönüştürüyor: Patatesli velibah tarifi

Yumuşacık yağlı bazlama tarifi

Bu kez hazırlığına sahur saatinden biraz daha önce başlamanız gereken ama verdiğiniz tüm emeğe değecek bir tarifle devam ediyoruz. Dilerseniz sadece bu nefis bazlamayı hazırlayıp az tuzlu ya da tuzsuz peynir, çay gibi lezzetlerle bir kahvaltı gibi sahur yaparak da tüm gün tok kalacak kadar beslenebilirsiniz.

Mis: Yumuşacık yağlı bazlama tarifi

Çılbır tarifi

“Yumurtasız sahur olmaz” diyenleri yumurta yemediğinde iftara kadar karnı çok acıkanlar aslında pek de haksız sayılmaz. Hemen bir sütteki bazlamaları hazırladıktan sonra mis gibi çılbırlarınızı yapabilir, sarısına bazlamayı bana bana afiyetle yiyebilirsiniz.

Yanında da çay: Çılbır tarifi

Yoğurtlu yumurtalı dilimler tarifi

İftardan kalan ekmekleri değerlendirebileceğiniz, üzerini evdeki malzemelere göre dilediğiniz gibi çeşitlendirebileceğiniz, çok pratik ve bir o kadar da doyurucu bir tarif o.

Hadi yapalım: Yoğurtlu yumurtalı dilimler tarifi

Menü 3: Susatmayan sahur menüsü tarifleri

Oruç tutarken en çok zorlandığınız konu susuzluk ise aşağıdaki tariflerden alacağınız destekle kendiniz için daha doğru bir sahur menüsü oluşturabilirsiniz.

Ayran aşı çorbası tarifi

Eğer oruç tutarken gün içinde aşırı miktarda susuzluk çekiyorsanız sahurda bol bol su içmek belki de sizin için tek başına yeterli bir çözüm değildir. Şöyle ferah ferah bir ayran aşı çorbası hazırlayarak hem daha çok sıvı tüketebilir hem de içindeki buğday ve nohut gibi malzemeler sayesinde tıka basa doymayı garantileyebilirsiniz.

Aradığınız tarif tam da o: Ayran aşı çorbası tarifi

Kavanozda hızlı kahvaltı tarifi

Sahurda kahvaltılık gibi daha hafif diyebileceğimiz yiyeceklerden yana olanlardan ve tabii ki gün boyu susuzluk çekmek istemeyenlerdenseniz içindeki bol besin lifiyle sizi hem uzun süre tok tutacak hem de susatmayacak bu önerimizi mutlaka deneyin deriz.

Sağlık dolu kavanoz: Kavanozda hızlı kahvaltı tarifi

Karabuğday unlu krep tarifi

“Mutlaka karbonhidrat da yemeliyim, yoksa asla doymam” derseniz beyaz un yerine karabuğday unu kullanıp besin lifi açısından daha zengin bir krep hazırlayabilirsiniz. Üzerine de besleyicilikte üzerine tanımayan mis gibi yumurta geldi mi…

Bu iş tamam: Karabuğday unlu krep tarifi

Şeftali kompostosu tarifi

Taze şeftalilerle, sahurdan önce hazırlayacağınız bir komposto ile gün içinde susuzluk çekme ihtimalinizi en aza indirebilirsiniz. Tabii damak tadınıza göre şeker miktarını azaltmanız da mümkün.

Fazla şekerli yapmamaya ise dikkat etmeli: Şeftali kompostosu tarifi

Menü 4: Sağlıklı sahur menüsü tarifleri

Ramazan boyunca beslenme düzeninizi değiştirdiğiniz için sahurda hakkınızı daha sağlıklı tarifler yaparak değerlendirmek isterseniz aşağıdaki sağlıklı sahur menüsü tarifleri tam size göre demektir.

Ispanaklı yağsız börek tarifi

Ferhat Şef’in zamanında beslenmesine dikkat edenlere özel olarak hazırladığı bu tarif, aslında sağlıklı bir sahur menüsü hazırlamak isteyenler için de ideal. Hem içinde ekstra bir yağ yok, hem tuzsuz peynir, ıspanak, yumurta, tam buğday unu gibi orucunuzu kolayca geçirmenize destek olacak malzemeler bulunuyor.

Daha ne olsun: Ispanaklı yağsız börek tarifi

Beyaz omlet tarifi

Gün boyu vücudunuzun ihtiyaç duyacağı proteini sahurda en sağlıklı şekilde almak isteyenlerdenseniz ya da yumurta sarısından hoşlanmadığınız için yumurtanın faydalarından yararlanamayanlardansanız bu omlet sayesinde sahur menülerinize yepyeni bir lezzet kazandırabilirsiniz.

Proteininiz bol olsun: Beyaz omlet tarifi

Yumurta salatası tarifi

Bol bol yeşillik yiyerek besin lifi ve vitamin alıyoruz, haşlanmış yumurtanın doyurucu ve besleyici olduğunu da unutmuyor, ondan da bol bol faydalanıyoruz. Dilerseniz içinde kullandığımız baharatları ve soğanı sahura özel olarak çıkarabilir, gün içinde belki de daha fazla susamanıza neden olmalarını engelleyebilirsiniz.

Bol bol yapmalı: Yumurta salatası tarifi

Mayasız kolay peynir tarifi

Eğer susattığından çekindiğiniz için sahurda beyaz peynir de dahil olmak üzere hiçbir peyniri yemiyorsanız ellerinizle hazırlayıp tuz oranını kendinize göre ayarlayabileceğiniz bu mayasız kolay peynir, peynir yeme ihtiyacınızı en sağlıklısından karşılamaya hazır.

Şimdiden yapan, yiyen herkesin ellerine sağlık: Mayasız kolay peynir tarifi