‘Şaibeli beraat kararı vermekle’ suçlanan ağır ceza başkanına HSK’dan soruşturma

Diyarbakır’da terör örgütü PKK’ya yardım suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan 3 sanığın, 10 yıl sonra yeniden yargılama talebini kabul eden ağır ceza mahkemesi beraat kararı vermişti. HSK, verilen beraat kararında şaibe olduğu iddiası üzerine mahkeme başkanı O.Y. hakkında soruşturma başlattı.

Şaibeli beraat kararı veren eski Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı O.Y. hakkında HSK 2. Dairesinin müfettiş gönderip idari soruşturma başlatılmasına götüren süreç şöyle yaşandı; Diyarbakır’da 2007 yılında terör örgütü PKK’ya 117 adet kar tulumunu Büyükşehir Belediyesine ait pikapla götüren ve yol uygulamasında polis ve jandarmaya yakalanmamak için aracın ön camına, “Büyükşehir Belediyesinin Hizmetindedir” yazısı asan 4 zanlı ihbar üzerine yakalanıp tutuklandı. Bu sanıklar yargılama sonucu “Örgüte bilerek ve isteyerek yardım” suçundan 6’şar yıl 3’er ay hapisle cezalandırıldı.

YILLAR SONRA ELE ALIP TEK CELSEDE BERAAT VERDİ

Yargıtay, sanıkların işledikleri suçun delillere göre sabit olması nedeniyle verilen cezaları oy birliğiyle onadı, karar kesinleşti. Hükümlü olup hapis cezalarını çeken sanıklar tahliye oldu.

Bu sanıklardan U.Ö, D.Ö ve N.Ç 2018 yılında, “Bizi FETÖ’cü hakimler yargılayıp ceza verdi” diyerek yeniden yargılanma talebinde bulundu. Sanıkların bu talebini kabul eden mahkeme başkanı, duruşma açmadan dosya üzerinden ayrı ayrı beraat kararı verdi. Sanıklar aleyhine Yargıtay’a temyiz başvurusu da olmayınca karar bir hafta içinde kesinleştirildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ise hükmü kesinleşmiş bir davanın yıllar sonra ele alınarak beraat kararı verilmesini şüpheli buldu. Savcılık, “Kanun yararına bozma” istemiyle Adalet Bakanlığına başvurdu. Bakanlık da dosyayı Yargıtay’a gönderdi.

PKK’LILAR İÇİN ÖZEL DİKİM SIRT ÇANTASI İÇİN KAPAK EKLENDİ

Yargıtay Ceza Dairesi, beraat kararlarının hukuka aykırı olduğunu tespit etti. Yargıtay, sanıkların cezalandırılmasına konu olan kar tulumlarının standartların dışında, sırt kısmına eklenen kapaklı torbasıyla dağdaki teröristler için karlı arazide bir bölgeden başka bir bölgeye geçiş için elverişli hale getirilmiş özel dikim olduğunu belirtti. Yozgat’ta özel bir firmaya iki bin adet sipariş edilirken de “Bunlar askeriyede kullanılacak, bizim için çok önemli, gerekirse Yozgat’a gelir alırız. Sırt kısmına muhakkak çanta taşımaya elverişli beyaz kapaklı torba ekleyin” dediklerine dikkat çekildi.

ELE GEÇEN TULUM YERİNE BAŞKA TULUMLA İLGİLİ RAPOR ALINDI

Sanıkların kar tulumlarını teröristlere teslim etmek için Silvan yolunda suçüstü yakalandıkları, elbiselerin soğuktan korunmak için değil, arazide kamufle olmak için kullanılmak üzere hazırlandığı tespit edildiği belirtilen kararda, yeniden yargılama yapan mahkemenin ele geçirilen ve delil niteliği taşıdığı için adli emanette tutulan 117 adet kar kamuflajıyla ilgili bilirkişi incelemesi yapması gerekirken, sanıkların tek kullanımlık, ilaçlama işlerinde kullanılan farklı bir beyaz tutumla ilgili dışarıdan ücret karşılığı aldıkları bilirkişi raporunu dikkate alarak beraat kararı verdiğine vurgu yapıldı.

DELİLLER TARTIŞILMADAN MÜTALAA ALINMADAN BERAAT

Yargıtay, sanıkların dosyaya sunduğu ikinci bilirkişi raporunu delil kabul ederek dosya üzerinden verdiği beraat kararının usul ve yasaya aykırı buldu. Deliller tartışılmadan, gerekçe oluşturulmadan, savcıdan mütalaa bile alınmadan verilen beraat kararının geçersiz “Yok hükmünde” olduğu anlatıldı.

TUTUKLU KALDIĞI SÜRE İÇİN TAZMİNAT İSTEDİ

Sanıklardan U.Ö’nün beraat kararı sonrası tutuklu kaldığı süreyle ilgili hazine aleyhine açtığı maddi ve manevi tazminat davasını ise 7. Ağır Ceza Mahkemesi reddetti. Mahkeme, beraat kararına dayanak oluşturan tulumlarla ilgili bilirkişi raporunun beraat için yeterli delil olmadığını, duruşma yapılmaksızın kanuna aykırı biçimde evrak üzerinden verilen beraat kararının Yargıtay incelemesine tabi tutulmadan kesinleşmesinin yok hükmünde olduğuna dikkat çekti. Hükmün infazından yıllar sonra neyin değiştiği veya nasıl bir delillin ortaya çıkmasıyla yeniden yargılama yapılmasına dair mantıklı bir gerekçe yazılmadığını belirten mahkeme, bu durumun maddi ve manevi tazminata konu olamayacağı ifade edildi.

UYUŞTURUCUDAN ALDIĞI CEZANIN MAHSUP EDİLMESİNİ İSTEDİ

4 sanıktan biri daha sonra uyuşturucu ticareti yapmaktan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıp hapis cezasına çarptırılınca beraat kararı aldığı 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki tutuklu kaldığı davanın beraat kararını gerekçe gösterip cezasının buradan mahsup edilmesini istedi.

HSK EL KOYDU

HSK de, hukuka aykırılık iddiaları üzerine iki müfettiş görevlendirdi. Diyarbakır’a giden ve dosyayı arşivden çıkarıp inceleyen müfettişler, olayla ilgili tahkikat raporu hazırladı.

Raporda yeniden yargılamaya konu edilen işlemlerin usule aykırı işlemleri olduğu sonucuna varıldığı öğrenildi.

HSK, idari soruşturmaya konu ettiği bu olayla ilgili müfettişlerin hazırladığı tahkikat raporlarını inceledikten sonra, beraat kararı veren mahkeme başkanı O.Y hakkında nihai kararını açıklayacak.