Saint Patrick’s Day nedir? 17 Mart Saint Patrick Günü, Saint Patrick’i onurlandırmak için kutlanan bir İrlanda bayramıdır.

Saint Patrick’s Day nedir?

17 Mart Saint Patrick Günü, Saint Patrick’i onurlandırmak için kutlanan bir İrlanda bayramıdır.

Bugünün Amerika ve diğer dünya ülkelerinde de kutlanması İrlandalılar’ın bütün dünya üzerindeki etkilerinin bir kanıtıdır.

Amerika’da Saint Patrick Günü genelde yeşil renk giyinme ve eğlenme zamanıdır.

Saint Patrick Günü’nün Amerika’da ilk kutlanışı 1737 yılında Boston, Massachusetts’de olmuştur.

Söylenişe göre bu özel günde herkes İrlandalı sayılır. En büyüğü New York’da düzenlenmek üzere 100’ün üzerinde şehirde gösteriler düzenlenmektedir.

Yeşil renk baharın, İrlanda’nın ve yoncanın rengi olduğu için Saint Patrick Günü’nün de sembolü olmuştur. Bu günde üç yapraklı yonca bulmak, yeşil kıyafetler giymek ve “blarney stone” olarak bilinen taşı öpmek uğur getirmektedir.

Bugünde yapılan ilginç olaylardan bazıları ise barlarda biraların yeşil renkte satılması ve nehirlerin yeşil boya ile boyanmasıdır.

Saint Patrick kimdir?

Saint Patrick gerçekte İrlandalı değildir.

Doğum yeri tam olarak bilinmemesine rağmen tarihi kaynaklara göre MS 373 yılında ya İskoçya’da ya da Romalılar devrindeki İngiltere’de doğmuştur.

M.S. 460 yılının 17 Mart’ında öldüğüne inanılır. Gerçek adı Maewyn Succat olarak bilinen Saint Patrick, Patrick ismini rahip olduktan sonra almıştır.

İrlandalı Akıncılar tarafından Esirlik Dönemi

Saint Patrick 16 yaşındayken korsanlar tarafından kaçırılmış ve İrlanda’da köle olarak satılmıştır.

Bu 6 yıllık tutsaklık boyunca Saint Patrick dini duygulara sahip olmuş ve inançları kuvvetlenmiştir.

Esir olarak geçirdiği altı yıl sonrasında, Patrick kaçmayı başarır. Bir yazısına göre, -Tanrı’nın yazısı olduğuna inandığı- rüyasında onunla konuşmuş ve İrlanda’yı terk etme zamanının geldiği söylenmiştir. Bunun üzerine Patrick, County Mayo (esir tutulduğuna inanılan yer)’dan 350 km.’ye yakın bir mesafe yürüyerek İrlanda sahiline ulaşır.

Britanya’ya kaçtıktan sonra Patrick’e rüyasında, bir melek tarafından İrlanda’ya misyoner olarak dönmesi gerektiği söylenir. Bu olay sonrasında Patrick dini eğitimine başlar, 15 yıldan fazla süren bu eğitim sonunda papazlığa atanır.

Hemen sonrasında ise İrlanda’ya ikili bir misyonla yollanır – İrlanda’da yaşayan hristiyanların papazı olmak ve İrlandalılar’ı hristiyan yapmak. (İlginçtir, hristiyanlığı İrlanda’ya ilk kez Patrick’in tanıttığı söylenir.)

Tarihçesi

Saint Patrick 60 yaşlarındayken hrıstiyanlığı yaymak için İrlanda’ya gider. Patrick’in olağandışı bir liderlik özelliği olduğu ve bu kişiliği ona insanların dinini değiştirmesinde yardım ettiği söylenir.

Hıristiyanlıktaki baba, oğul ve kutsal ruh kavramlarını mecazi anlamda açıklamak için üç yapraklı yonca kullanmıştır. Efsanelere göre Saint Patrick’in bütün yılanları İrlanda’nın dışına sürdüğü, yılanların denize atılarak boğulduğu söylenir.





Şenlik Ateşi ve Haçlar

İrlanda’nın dilini ve kültürünü tanıyan biri olarak Patrick, ülkenin eski inanışlarını yıkmak, yoketmek yerine, derslerini geleneksel ritüel ile birleştirerek öğretmeyi seçer.

Mesela İrlandalılar’ın Tanrılarını onurlandırmak için ateş yakmaları gibi, paskalya yortusunda şenlik ateşleri (bonfires) kullanır. Aynı şekilde güçlü bir İrlanda sembolü olan güneşi, haçların üzerine koyarak birleşik bir figür oluşturmuş ve İrlandalılar için daha doğal bir hale getirmiştir. (Patrick adaya geldiği zaman adada az bir sayıda da olsa hristiyan olsa da, çoğu İrlandalı doğa tabanlı Pagan dinine inanırdı.

İrlanda kültürü efsanelere dayalı zengin bir gelenek etrafında geliştiğinden Patrick’in hayatının abartılarak yüzyıllar boyunca aktarılması hiç şaşırtıcı değildir.)