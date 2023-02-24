Saiss endişesi! Transferi için devreye girdiler

Beşiktaş’ta Omar Colley’in transferinin ardından Romain Saiss’in ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş’in kadro planlaması arasında yer almadığı iddia edilen tecrübeli oyuncunun durumunu Fas Milli Takımı’nın yakından takip ettiği ortaya çıktı.

Romain Saiss’in Beşiktaş’tan ayrılması için Süper Lig’in eski yıldızının devreye girdiği belirtildi. İşte transfer haberinin ayrıntıları…

SEZON BAŞINDA İMZA ATTI

Premier Lig ekibi Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren Romain Saiss sezon sonunda bonservis bedeli olmadan Beşiktaş’a imza attı. Siyah-beyazlılar, 32 yaşındaki savunmacı ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Romain Saiss, Valerien Ismael döneminde ilk 11’in vazgeçilmezi oldu.

DÜNYA KUPASI’NA GİTTİ

Beşiktaş’ın yıldızı Romain Saiss bu sezon gösterdiği başarılı performans sonrası Katar’ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda yer aldı. Tecrübeli futbolcu, Dünya Kupası’nda destan yazan Fas Milli Takımı’nın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer aldı.

Romain Saiss, Dünya Kupası’nda yaşadığı sakatlıklara rağmen oynamaktan kendisini sakınmadı ve sakatlığının büyümesine sebep verdi. Beşiktaş’ın tecrübeli stoperi, Dünya Kupası’nın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle siyah-beyazlılarda çok sayıda maç kaçırdı.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ANLAŞAMIYOR İDDİASI

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in Romain Saiss ile anlaşamadığı ve yıldız futbolcuyu ilk 11’de oynatmayı düşünmediği iddia edildi. 32 yaşındaki stoperin takımdan ayrılacağı yönünde haberler basında yer almaya başladı. Romain Saiss’in Japonya, Çin ve Suudi Arabistan’daki kulüplerden transfer teklifleri aldığı öne sürüldü.