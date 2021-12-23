ŞAK DOLAR SATTILAR, ŞAK DOLAR SATTILAR, EKONOMİK POLİTİKAYI BİR GECEDE NASIL DEĞİŞTİRDİLER?

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Washington Post Türkiye ekonomisi hakkında neler yazdı? Bakan Nebati Ak Parti'nin yeni ekonomi modeli hakkında konuştu! Borsada uygulanan yukarı adım kuralı! Kılıçdaroğlu'nun son döviz yorumları! Asgari ücret tartışmalarında son gelişmeler neler? Merkez Bankası 1 Aralıkta ne kadar döviz satacağını açıkladı! Kahve yerine kavrulmuş nohut iddiası! Nevşin Mengü ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş arasındaki dolar diyalogu! Site bahçesinde yaşanan pitbul vahşeti! Deniz Seki'nin hülya Avşar hakkındaki gündem olan açıklaması! Öğrencisini döven öğretmen serbest bırakıldı! LeMan Dergisi'nin gündem olan son kapağı! Sex And The Cıty'nın gündemindeki taciz iddiaları! Donald Trump'ın Lolita Expres uçuşları! Loud and Proud'dan bugün bize gelenler neler? Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemi yorumlamaya devam ediyor! —

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