Şaka amaçlı kurulan web sitesini gerçek sandı, öldürmeye teşebbüsten ceza aldı

Amerika’da bir kadın, şaka amaçlı kurulan ve ismi “tetikçi tut” anlamına gelen bir web sitesini gerçek sandı. Wendy Wein isimli kadın, kocasını öldürmek için plan yaparak siteye başvurunca polis tarafından yakalandı. Wein, 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sozcu.com.tr

Şaka amaçlı kurulan ve ismi “tetikçi tut” anlamına gelen rentahitman.com’u gerçek zanneden Michiganlı 52 yaşındaki Wendy Wein, eski kocasının öldürülmesi için 5000 dolar teklif etti. Wein, site sahibinin polise başvurmasıyla yakalandı.

RentAHitman.com web sitesi ziyaretçilere basit bir soru soruyor: “Çözülmesi gereken bir sorununuz mu var?” İnsanların çoğunluğu web sitesinin bir şaka olduğunu anlasa da ciddiye alıp cinayet talebinde bulunanlar da oluyor. Wein da bu insanlardan biri.

Wein kısa süre önce, RentAHitman.com’un şaka amaçlı kurulduğunu ve eski kocasını öldürmesi için başkasını ikna etmeye çalışmanın şaka olmadığını, gerçek dünyada sonuçları olabileceğini öğrendi. 52 yaşındaki kadın, bu ayın başlarında, cinayeti teşvik etmekten ve bir suç işlemek için bilgisayar kullanmaktan suçlu bulundu. Savunma anlaşmasına göre, Wein en az dokuz yıl hapis cezasına çarptırılacak.

ESKİ KOCASINI ÖLDÜRMEK İÇİN İNTERNETE BAŞVURDU

Monroe News’e göre, ocak ayında Monroe County’nin Michigan’daki 38. Devre Mahkemesi Yargıcı Daniel White tarafından mahkûm edilecek.

Wein, aslında gizli bir polis dedektifi olan web sitesinin saha ajanlarından biriyle, yapmak istediği iş hakkında konuşmak için görüşmeyi kabul etti. Sitenin sahibi Bob Innes polisle temasa geçti ve Wein’in başkaları için gerçek bir tehdit olduğunu belirledi.

Wein polis dedektifine eski kocasının bir sübyancı olduğunu bildirdi ve onu ayrıntılı olarak tarif ederek ev adresini, işe gittiği saati ve eve geldiği saati verdi. Polis dedektifine cinayet için 200 dolarlık bir peşinat vermeye başladı ve kocasıyla ilgilenildiğinde 5.000 dolar vermeyi kabul etti. Wein, karşılaşmadan kısa bir süre sonra tutuklandı.

SİTEYİ GERÇEK ZANNEDİP KİRALIK KATİL TUTMAYA ÇALIŞIYORLAR

Innes yakın zamanda verdiği bir röportajda sitenin hâlâ gerçek olduğunu düşünenler olduğunu anlatıyor. RentAHitman.com’un başkalarına şantaj yapmak için kullanmaktan Avusturya’da bir cinayet gerçekleştirmek için ne kadar ücret alındığını sormaya kadar, suç teşkil edecek işler içeren yaklaşık 300 e-posta aldığını anlatıyor.

Innes, Kanada’da yaşayan bir kadının, kendisine mirassız kaldığını iddia ettiği için aile üyelerinden üçünün öldürülmesini isteyen bir e-posta aldığında kolluk kuvvetleriyle çalışmaya başladı. Kadın, öldürülmesini istediği aile üyeleri hakkında Innes’i endişelendiren birçok ayrıntı verdi. Sağladığı tüm bilgileri doğruladı ve ardından bilgiyi Kanada polisine verdi, polis de kadını Birleşik Krallık’a iade etti.

Innes, Kansaslı bir kadının da yaşadığı küçük kasabada kendisini aşağılayan insanları öldürmek istediğini ve bunun için silah, bomba ya da herhangi bir şey için başvuruda bulunduğunu anlattı. Innes, Kansaslı kadının cinayet işlemeye teşvikten suçlu bulunduğunu ve üç yıl denetimli serbestlik verildiğini belirtti.

Innes, Post’a “Çılgın bir dünya… İnternet açıkça tehlikeli bir yer. Ve bu web sitesi, diğer insanlara zarar vermeye çalışanlar için bir mıknatıs gibi” diyor.

İlginizi Çekebilir Apple, İsrailli casus yazılım şirketi NSO Group’a dava açtı İlginizi Çekebilir Ölüm riskine rağmen gizli gizli Squid Game izlemeye devam ediyorlar İlginizi Çekebilir 177 internet sitesine erişim engellendi