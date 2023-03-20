Şaka gibi! Atletizm pistinin ortasına asfalt yol yaptılar

Muğla ilindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bulunan Atatürk Şehir Stadyumu’nda her yıl onlarca yarışın düzenlendiği atletizm pistinin ortasına asfalt dökülerek yol yapılması spor camiasının sert tepkisine neden oldu.

TARTAN YAPILMASINI BEKLİYORDUK ASFALT DÖKTÜLER

Türkiye’nin ünlü maratoncularından Veysel Uyanık “O pistte yıllarca okullar ve kulüpler yarışlarına katıldık. Toprak pistti ve biz tartan yapılmasını beklerken bugün sanırım ambulansların girişi için pistin ortasına asfalt yol yapıldığını görünce şok olduk, burası Türkiye artık bunlara bile ne kadar şaşıracağımıza şaşırdık. Böyle bir iş spora bakış açısınıda birlikte getiriyor” dedi.

“BİZ BU KAFAYLA DAHA ÇOK AFRİKALI ATLETLERE MUHTAÇ OLURUZ”

Muğla ilinde yaşayan emekli beden eğitim öğretmeni Kadir Soylu ise yaptığı açıklamada “Burası Muğla Atatürk Şehir Stadyumu atletizm pisti. Ben bildim bileli tuğla tozu olan bir pist. Sporcu olarak bu pistte binlerce tur koştum, onlarca yarışa girdim. Ayrıca öğretmen olarak burada birçok yarışma organize ettik. Bayram törenleri, resmi geçitler hep bu pistte yapılırdı. Aradan geçen süre içinde toprak pistin tartan olmasını beklerdim. Ama ne yazık ki birileri atletizm pistinin ortasına asfalt dökmüş.Bu kafayla biz daha çok Afrikalı Abelegesse’leri getirip forma giydiririz” ifadelerini kullandı.

Atletizm hakemleri, beden eğitimi öğretmenleri ve antrenörleri yarışmaların düzenlendiği pistteki şok görüntülerin bir an önce düzeltilmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ile temasa geçeceklerini söylediler.