Sakarya Granfondo yarışları başladı

SAKARYA (AA) – Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 2020 Dünya Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası'nda Granfondo yarışları başladı.

Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışlarda, sağlık raporunu alan ve kayıt şartlarını yerine getirenler, kendi kategorisinde yarışmacı olarak yer alıyor.

Sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışlarda, katılımcılar yaklaşık 100 kilometrelik parkurda birbirini geçmek için mücadele ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da kask ve kıyafetlerini giyerek yarışa katıldı.

Şampiyona, yarın koşulacak erkekler ve kadınlar maraton etabının ardından sona erecek.