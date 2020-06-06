Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Karabük'te Kovid-19 tedbirleri

SAKARYA (AA) – Sakarya, Kocaeli, Karabük ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya'da Vali Ahmet Hamdi Nayir'in başkanlığında Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantıda alınan kararlarda, alışveriş merkezlerinde (AVM) dinlenme alanlarında sosyal mesafe kurallarına göre işaretleme yapılıp, mescitlerin Kovid-19 kapsamında camilerde uygulanacak tedbirlere göre, oto kuaförü ve oto yıkamalar, kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan tedbirlere göre çalışması gerektiği belirtildi.

Öte yandan AVM'lerde valelerin eldiven kullanmaması, her araç teslim alma ve teslim etme hizmetinden önce ve sonra ellerini uygun şekilde temizlemesi gerektiği ve araçlara maske takarak binmesi gerektiği vurgulandı.



– Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SEKA Kağıt Müzesi ve Kocaeli Bilim Merkezi, yeniden hizmet vermeye başladı.

İki merkez de salgınla mücadelenin yeni döneminde alınan tedbirlerle ziyaretçilerini ağırlamaya hazır hale getirildi.

Ziyaretçiler, yeni dönemde ana giriş kapısında uzaktan temassız ateş ölçümleri yapılarak kabul edilirken, gezi alanında aynı anda Kağıt Müzesi'nde 100, Bilim Merkezi'nde ise 90 kişi bulunabiliyor.

Tüm alanlar düzenli dezenfekte ediliyor. Ana giriş, galeriler, salonlar ve sergileme alanlarında uyarı levhaları ziyaretçileri bilgilendiriyor.

Maskesiz girişlere izin verilmeyen müzede, alanlarda yer alan oturma grupları ve banklar sosyal mesafe kurallarına göre yeniden düzenlendi.

Ana giriş kapısı, salonlar, galeriler ve sergileme alanlarında dezenfektan dispanserleri yer alıyor.

Öte yandan bilim kafe ve mescitler, bu süreçte ziyaretçilerin kullanımına kapatıldı.

– Karabük



Karabük'te, Kovid-19 nedeniyle evden çıkmaları kısıtlanan vatandaşların yaşlılık ve engelli aylığı ödemeleri, PTT ve kolluk güçleri ile muhtarlar tarafından hak sahiplerinin ikametlerine gidilerek yapıldı.



Kontrollü sosyal hayata geçişte Sağlık Bakanlığınca yayınlanan kurallara uyulması için rehberlik ve eğitim amaçlı denetimler gerçekleştirildi.

Kontrollü sosyal hayat sürecinin başlamasıyla yeniden faaliyet göstermeye başlayan 75 berber ve kuaför salonu, 3 alışveriş merkezinde bulunan 82 işletme, 17 taksi durağı ve 160 taksi, pazar yerleri, 131 şehir içi toplu ulaşım aracı, 83 kahvehane ve kıraathane, 30 hamam, sauna, yüzme havuzu, 180 restoran, kafe ve lokanta, 17 spor tesisi, 8 mesire ve piknik alanı, 14 konaklama tesisi, 553 cami ve 10 adet açık alan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zabıta, polis ve jandarma ile diğer müdürlüklerin ekiplerince denetlendi.



Denetimlerde, işletme sahiplerine ve çalışanlarına yeni normalleşme süresince müşterilerden sosyal mesafeyi korumaları, maskesiz iş yerlerine müşteri almamaları, işçilerin ise çalışma alanlarında eldiven ve maske takmaları konusunda Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca hazırlanan çalışma rehberine göre bilgilendirmede bulunuldu.

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından son bir haftada, köy ve mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan 827 vatandaşın banka, alışveriş ve eczane taleplerinin karşılandığı bildirildi.

– Bolu

Bolu'da koronavirüsle mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Ankara ile İstanbul'u birbirine bağlayan D-100 kara yolunun kent girişlerinde polis ve sağlık ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, araçlarda bulunanların maske takma ve sosyal mesafe kuralı kontrol edilirken, nereye gittikleri ve ne kadar süreyle Bolu'da kalacakları soruluyor.



Kentin Karacasu beldesi giriş ve çıkışlarında da jandarma ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında kontroller devam ediyor.

Normal zamanda kentin en işlek yerlerinden İzzet Baysal Caddesi'nde vatandaşlar, polis ve bekçiler tarafından maske takılması ve sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarılıyor.



Bolu Belediyesine bağlı ekipler de kentte dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.