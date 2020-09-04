Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı'nın öldürülmesine ilişkin dava görüldü

SAKARYA (AA) – Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık E.Ş. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, müşteki E.A, maktulün yakınları ve avukatlar salonda hazır bulundu.

Sanık, tanık ve müşteki ifadelerinin alınmasının ardından söz alan cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaayı hazırlamak için süre istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için duruşmayı 16 Ekim'e erteledi.

– İddianameden

STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın geçen yıl silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin şüpheli E.Ş. hakkında, Ahmet Erkan'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki E.A'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.