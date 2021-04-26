Sakarya ve Zonguldak'ta ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesi protesto edildi

SAKARYA/ZONGULDAK (AA) – Sakarya ve Zonguldak'ta, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri ile Vatan Partisi üyesi bir grup, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini protesto etti.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda toplanan grup, "ABD'nin soykırım yalanlarına yanıt İncirlik ABD'ye kapatılsın" pankartı ile "Kahrolsun Amerikan emperyalizmi", "Soykırım yalanı Amerikan planı", "Perinçek'in AHİM zaferi yalanları bitirdi" ve "ABD yalanların karşı Türk milleti ayakta" yazılı dövizler açtı.

Grup adına açıklamayı okuyan Demircan Demir, emperyalist bir yalan olan "Ermeni soykırımı" ifadesinin hukuken hiçbir geçerliliği olmadığı gibi hiçbir tarihsel dayanağının bulunmadığını belirtti.

Biden'ın aldığı kararın, ABD'nin Türkiye'ye yönelik kuşatma planında yeni bir safhaya geçtiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Demir, "Sözde soykırım kararı attıkları ilk kurşundur. Biden'ın başında olduğu Amerika, Anadolu'ya ve Asya'ya başlatacağı yeni Haçlı seferinin ilk adımını atmıştır. 24 Nisan, sözde Ermeni soykırımının değil, emperyalistlerin Çanakkale'de vatanımıza saldırışının yıl dönümüdür." ifadesini kullandı.

ABD'nin saldırılarına verilecek yanıtın lafla değil eylemle olması gerektiğini dile getiren Demir, Türkiye'nin elindeki AHİM kararı silahını kullanması ve ABD'ye karşı komşu ülkelerle iş birliği içerisinde olması gerektiğini kaydetti.

– Zonguldak

Madenci Anıtı önünde bir araya gelen gruptakiler, "Soykırım yapmadık, vatan savunduk", "Soykırım yalanı, Amerikan planı", "Atatürk gençliği görev başında" yazılı pankartlar ve Türk bayrağı açtı.

Grup adına basın açıklaması yapan TGB Zonguldak İl Başkanı Umut Ergin, bu kararın yok hükmünde olduğunu belirterek, Ermeni soykırımının emperyalist bir yalan olduğunu ve hukuken hiçbir geçerliliği olmadığı gibi hiçbir tarihsel dayanağının da olmadığını dile getirdi.

Ergin, Türk milletinin her ferdinin, uluslararası hukuka saygı duyan herkesin, bu yasadışı kararı ayaklarının altında çiğneyeceğini ifade ederek, "Amerika'nın sözde soykırım kararı alması yok hükmündedir. Korkmuyoruz! Arkamızda büyük mücadeleler ve kapı gibi mahkeme kararları var." diye konuştu.