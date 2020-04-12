Sakarya ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağına uymayan 298 kişiye ceza kesildi

SAKARYA/ZONGULDAK (AA) – Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Sakarya ve Zonguldak'ı da kapsayan iki günlük sokağa çıkma yasağına uymadıkları gerekçesiyle 298 kişiye 948 bin 708 lira para cezası kesildi.

Sakarya Jandarma Komutanlığı ekipleri, 30 büyükşehir ve Zonguldak il sınırları içinde uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında sorumlu oldukları alanlarda denetimlerini sürdürdü.

Jandarma ekipleri, Kaynarca, Kocaali ve Pamukova'da birer, Arifiye ve Karapürçek'te ikişer, Hendek'te 3, Serdivan'da 4, Ferizli ve Karasu'da 7'şer, Sapanca'da 8 olmak üzere 36 kişiye 3 bin 186'şar liradan toplam 114 bin 696 lira para cezası verdi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelindeki denetim ve kontrollerde 142 kişiye 3 bin 186'şar liradan toplam 452 bin 412 lira para cezası kesildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin denetim ve kontrolleri devam ediyor.

– Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağını ihlal eden 120 kişiye para cezası

Zonguldak'ta da polis ekipleri, yasak kapsamında kent merkezinde ve ilçelerde denetimlerini sürdürdü.

Zonguldak merkezde 28, Kozlu'da 14, Kilimli'de 3, Ereğli'de 49, Devrek'te 14, Çaycuma'da 4, Alaplı'da 2 ve Gökçebey'de 6 kişi olmak üzere 120 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden toplamda 381 bin 600 lira cezası verildi.

Bu arada bir kişi hakkında ise adli işlem yapıldı.