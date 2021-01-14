Sakarya'da 19 sanıklı FETÖ/PDY davasına devam edildi

SAKARYA (AA) – Sakarya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 3'ü firari 19 kadın sanığın yargılanması sürüyor.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti.

Söz alan sanık ve avukatları da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek, aleyhte olan belge ve bilgileri kabul etmediklerini kaydetti.

Firari 3 sanık hakkındaki yakalama kararının devamına, iki sanık hakkındaki dijital materyal inceleme raporunun gelmesinin beklenmesine hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 1 Nisan'a erteledi.

– İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, aralarında yabancı uyruklular ve üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 19 kadın sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.