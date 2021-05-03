Sakarya'da alınan sıkı tedbirler Kovid-19 vaka oranını yüzde 54 düşürdü

SAKARYA (AA) – Sakarya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan yoğun tedbirler sonucunda son bir ayda vaka sayılarında yüzde 54 azalma gerçekleştiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, salgının azaltılmasına yönelik personeliyle sürekli durum değerlendirmesi yaptıklarını, toplantılarda alınabilecek tedbirleri gözden geçirdiklerini belirtti.

Kentte emniyet ekiplerinin 100'e yakın noktada yoğun uygulama ve denetim gerçekleştirdiğini ifade eden Kaya, şunları kaydetti:

"6 Nisan itibarıyla günlük vaka sayısı 610 iken, her geçen gün azalan grafikle 2 Mayıs itibarıyla günlük vaka sayısı yüzde 54 düşüşle 283'e geriledi. İlimiz genelinde denetim ve kontrollerimiz halen devam ediyor. Pandemiden kurtulabilmemiz için gayretlerimizi ve çalışmalarımızı sonuna kadar hep birlikte sürdürmeliyiz. Güzel günlere kavuşmak, elimizde. Sakarya'mızın bunu başaracağına inancım tamdır. Tüm çabamız Sakaryalı vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için. Her zaman söylediğimiz gibi Sakarya'nın huzuru bizim gururumuzdur."