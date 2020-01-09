Sakarya’da kimyasal intihar şüphesi! AFAD harekete geçti

Olay, Erenler ilçesinde Merkez Mahalle 1103 NO’lu sokak üzerinde bir sitede meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir sebepten 18 yaşındaki F.R.Ş. intihar etti.

Yakınları durum sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kız hayatını kaybettiğini belirledi.

KIRMIZI ŞİŞEDE KİMYASAL MADDE

Olay yerine gelen ekipler, ikamette kırmızı şişe içerisinde kimyasal maddeyi gördü. Ekipler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince incelemeler devam ediyor.

OTOMOBİL ALEV ALDI

Öte yandan, gencin ölüm haberini alan yakınlarından birinin olay yerine geldiği 41 UH 114 plakalı otomobil alev aldı. Sokakta alev alan araca müdahaleyi polis ve vatandaş yaparak söndürdü. Konu ile ilgili inceleme sürüyor. İHA

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