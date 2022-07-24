Sakarya’daki düğünde ortalık savaş alanına döndü

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde düğünde çıkan kavga sokağa taşınca ortalık savaş alanına döndü. Kavgaya müdahale eden polis ekipleri tarafları biber gazı sıkarak dağıtabildi.

İlçe merkezindeki bir düğün salonunda iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Sokağa taşınan kavgada tekme ve yumruklar havada uçuşurken durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgayı güçlükle ayırmaya çalışan polis ekipleri, biber gazı kullanarak tarafları ayırdı. İHA

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