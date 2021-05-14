Sakin şehir Halfeti'nin taş konakları turizme kazandırılıyor

ŞANLIURFA (AA) – EŞBER AYAYDIN – Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne kavuşan ve her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki taş konaklar aslına uygun restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Güneydoğu bozkırının ortasında olmasına rağmen Fırat Nehri üzerine yapılan Birecik Barajı nedeniyle bir bölümü sular altında kalan, sakin ve huzur veren özelliğiyle Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesinin 2013 yılında "Sakin Şehir" ağına dahil ettiği Halfeti, her dönemde yerli ve yabancı turistlere ev sahipliği yapıyor.

İçinde barındırdığı doğal güzellikleriyle Güneydoğu'nun ilgi gören destinasyonlarından olan ilçenin bu silüetinin bozulmaması amacıyla bölgedeki taş konaklar aslına uygun şekilde restore ediliyor.

Restorasyonla birbirinden güzel butik otele dönüştürülen taş konaklar, ziyaretçilerin içerisinde güzel anlar geçireceği birer mekan haline geliyor.

– "Aslına uygun şekilde restore edilerek turizme kazandırılıyor"

Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AA muhabirine, ilçenin Güneydoğu'nun turizm destinasyonunda önemli noktalardan bir tanesi olduğunu ve 2019'da 1 milyon ziyaretçi sayısına ulaştıklarını söyledi.

Bölgeye artan ilgi dolayısıyla Halfeti'deki yatak sayılarıyla ilgili sıkıntılar yaşadıklarını anlatan Albayrak normalleşmeyle birlikte ilçedeki turizm hareketliliğinin yeniden artacağına inandıklarını ifade etti.

Albayrak, ilçenin hem doğal yapısını korumak hem de yatak kapasitesini attırmak amacıyla projeler yürüttüklerini aktararak şöyle konuştu:

"Biz göreve başladığımızda ilk önemli işlerimizden bir tanesi koruma amaçlı imar planının onaylanmasıydı. Bugün Halfeti'de en ufak pencereyi bile değiştirseniz koruma kurulundan izin almanız gerekiyor. Konaklar aslına uygun bir şekilde restore edilerek turizme kazandırılıyor. 11 konağımız ve 100'e yakın oda kapasitemiz olacak. Halfeti'deki önceliğimiz tarihi konakların restore edilerek butik tarzında turizme kazandırılması. Çok katlı oteller yerine silüete uygun mimari yapıların turizme kazandırılmasını önemsiyoruz. Bu kapsamda da özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışarak birinci caddede sokak sağlıklaştırması projesi gerçekleştiriyoruz ve bu mekanların turizme kazandırılmasıyla birlikte ilçemiz gitgide cazibe merkezi olmaya devam edecek."

– "400-500 bin ziyaretçiyi Halfeti de ağırlarız"

Başkan Albayrak, Halfeti'nin eşsiz doğasında vakit geçirmek için gelen ziyaretçilerin rahat etmeleri amacıyla altyapıyı güçlendirdiklerini, ziyaretçilerin konaklamasını sağlamak amacıyla da çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Salgın sürecinde yeniden normalleşmeye geçilmesiyle bölgeye gelecek olan ziyaretçi sayısında artış beklediklerini ve buna yönelik gerekli tedbirlerini aldıklarını anlatan Albayrak şunları kaydetti:

"Bayramdan sonra bir serbestlik gelirse yıl sonuna kadar biz 2019 yılındaki 1 milyon seviyesi olmasa bile 400-500 bin ziyaretçiyi Halfeti'de ağırlarız diye düşünüyorum. Tekne turlarındaki yolcularımızın maske, mesafe koşullarına uymasını sağlıyoruz, teknelerimiz bir dönem yarı kapasite ile çalıştı. Periyodik olarak tüm vatandaşlarımıza, esnafımıza, kolonya ve maske dağıtımları yapıyoruz, yine belediye olarak hijyen çalışmalarını gerçekleştiriyoruz."

Restore ettirdiği taş konağı butik otele dönüştüren işletmeci Ejder Şahin ise konakların yeniden düzenlenmesiyle Halfeti'nin güzel bir görünüme kavuştuğunu söyledi.

Bölgeye gelen turistlerin taş konaklara ilgi gösterdiğini anlatan Şahin, "Tekneden baktığınızda yıkık bir şehir yerine restore edilmiş güzel bir manzara görünce bununla gurur duyduk. Bizim girişimlerimizden sonra diğer girişimci arkadaşlarımız da konakları restore ederek turizme kazandırmaya başladılar. Taş konaklar otantik bir ortam." dedi.